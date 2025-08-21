-

Andersen Consulting amplía su presencia a través de la colaboración con Ignis

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting refuerza sus capacidades estratégicas gracias a la colaboración con Ignis, una agencia de medios líder. De este modo, consolida el compromiso de la organización de ofrecer soluciones integrales a clientes de todo el mundo.

Fundada en Buenos Aires, Ignis se ha ganado una excelente reputación por ayudar a las organizaciones a construir y alcanzar sus objetivos de marca. Con experiencia en estrategia de comunicación de marketing, investigación de mercado, planificación y compra de medios, además de marketing digital, la empresa trabaja con compañías de sectores como el bancario, los seguros y la alimentación y bebidas en toda América Latina para impulsar el crecimiento de la marca, la fidelización de los clientes y resultados empresariales cuantificables.

“Hemos creado Ignis con un espíritu emprendedor y una mentalidad audaz, y esta colaboración nos aporta el alcance global y los recursos para seguir ampliando esa visión”, comentó Alejandro Terzi, presidente y fundador de Ignis. “Abre nuevas puertas a la innovación, impulsa nuestra capacidad para asumir retos más ambiciosos y, en última instancia, nos permite ofrecer soluciones aún mejores a nuestros clientes”.

Mark L. Vorsatz, presidente mundial y director ejecutivo de Andersen, añadió: “Ignis aporta un profundo conocimiento del mercado latinoamericano, un equipo directivo excepcional y un sólido historial de resultados. Su incorporación refuerza nuestro crecimiento estratégico en mercados internacionales clave, en un momento en que nuestra organización sigue desarrollando su plataforma de consultoría global”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto completo de servicios que van desde la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, hasta las soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo experiencia de clase mundial en consultoría, impuestos, legal, valoración, movilidad global y asesoramiento en una plataforma que cuenta con más de 20 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 500 ciudades a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada y ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

