Altasciences scelta da Steel Therapeutics per sostenere il lancio di uno studio tossicologico pivotale su Fizurex™

LAVAL, Quebec--Altasciences è lieta di annunciare di essere stata scelta da Steel Therapeutics, Inc. ("Steel"), per avviare uno studio tossicologico pivotale su Fizurex™ , una nuova terapia topica per il trattamento delle ragadi anali.

Lo studio conforme ai principi della buona pratica di laboratorio (BPL) è attualmente condotto presso la struttura preclinica di Altasciences a Columbia, MO, e segna una traguardo importante nello sviluppo normativo di Steel, mentre la società si prepara per una domanda di nuovo farmaco sperimentale (Investigational New Drug, IND) all'inizio del 2026.

“Siamo fieri di sostenere Steel Therapeutics in questa fase fondamentale del suo percorso di sviluppo”, ha affermato Steve Mason, Co-COO presso Altasciences.

