Red Bull e KW25 indiranno una gara d'appalto per selezionare il nuovo detentore dei diritti commerciali del Campionato mondiale di rally della FIA

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--La Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), ente mondiale degli sport motoristici e federazione delle organizzazioni internazionali per la mobilità, oggi ha annunciato che indirà una gara d'appalto per selezionare il nuovo detentore dei diritti commerciali del Campionato mondiale di rally FIA (WRC).

Questo fa seguito a un lungo periodo di discussioni con Red Bull e KW25, gli attuali detentori dei diritti commerciali del Campionato mondiale di rally FIA, che hanno deciso di avviare il processo.

Negli ultimi anni il Campionato mondiale di rally FIA ha conosciuto un'enorme crescita di popolarità, con un'audience televisiva complessiva di 1,3 miliardi e oltre 4 milioni di visitatori sul sito nel 2024.

