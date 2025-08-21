Andersen Consulting renforce sa présence grâce à une collaboration avec Ignis

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting ajoute de la profondeur à ses capacités stratégiques grâce à une collaboration avec Ignis, une agence de médias de premier plan, renforçant ainsi l’engagement de l’organisation à fournir des solutions optimales à ses clients à l’échelle mondiale.

Créé à Buenos Aires, Ignis a acquis la réputation d'aider les organisations à construire et à atteindre leurs objectifs de marque. Avec une expertise dans la stratégie de communication marketing, les études de marché, la planification et l'achat de médias et le marketing numérique, la société travaille avec des entreprises dans des secteurs tels que la banque, l'assurance et l'alimentation et les boissons dans toute l'Amérique latine pour stimuler la croissance de la marque, l'engagement des clients et des résultats commerciaux mesurables.

« Nous avons construit Ignis avec un esprit d’entreprise et une approche audacieuse, et cette collaboration renforce la portée et les ressources mondiales pour continuer à développer cette vision », déclare Alejandro Terzi, président et fondateur d’Ignis. « Cela ouvre de nouvelles portes à l’innovation, renforce notre capacité à relever des défis plus ambitieux et nous permet de fournir des solutions encore plus grandes à nos clients. »

Mark L. Vorsatz, président mondial et CEO d’Andersen, ajoute : « Ignis apporte une connaissance approfondie du marché latino-américain, une équipe de direction exceptionnelle et un solide bilan en matière de résultats. Leur ajout renforce notre croissance stratégique sur les principaux marchés internationaux, alors que notre organisation continue de développer sa plateforme mondiale de conseil ».

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présent dans plus de 500 sites par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d'Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines des services-conseils, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 20 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

