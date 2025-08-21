Andersen Consulting通过与Ignis合作拓展业务布局

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与领先媒体机构Ignis开展合作，进一步深化自身战略能力，强化该组织为全球客户提供无缝解决方案的承诺。

在布宜诺斯艾利斯成立的Ignis因助力企业制定并实现品牌目标而闻名。该公司在营销传播策略、市场调研、媒体策划与采购以及数字营销领域具备专业优势，服务于银行、保险、食品饮料等行业的拉丁美洲企业，以促成品牌增长、客户参与度和可衡量的业务成果。

Ignis董事长兼创始人Alejandro Terzi表示：“我们以创业精神和大胆思维创立了Ignis，此次合作将强化我们的全球影响力和资源，以继续拓展这一愿景。它为创新开启新机遇，能够提升我们应对更具挑战性目标的能力，并最终使我们能够为客户提供更卓越的解决方案。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“Ignis对拉丁美洲市场有着深刻洞察，拥有卓越的领导团队和出色的业绩记录。随着我们组织持续构建全球咨询平台，他们的的加入将强化我们在关键国际市场的战略增长。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。