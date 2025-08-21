-

Andersen Consulting通过与Ignis合作拓展业务布局

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与领先媒体机构Ignis开展合作，进一步深化自身战略能力，强化该组织为全球客户提供无缝解决方案的承诺。

在布宜诺斯艾利斯成立的Ignis因助力企业制定并实现品牌目标而闻名。该公司在营销传播策略、市场调研、媒体策划与采购以及数字营销领域具备专业优势，服务于银行、保险、食品饮料等行业的拉丁美洲企业，以促成品牌增长、客户参与度和可衡量的业务成果。

Ignis董事长兼创始人Alejandro Terzi表示：“我们以创业精神和大胆思维创立了Ignis，此次合作将强化我们的全球影响力和资源，以继续拓展这一愿景。它为创新开启新机遇，能够提升我们应对更具挑战性目标的能力，并最终使我们能够为客户提供更卓越的解决方案。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“Ignis对拉丁美洲市场有着深刻洞察，拥有卓越的领导团队和出色的业绩记录。随着我们组织持续构建全球咨询平台，他们的的加入将强化我们在关键国际市场的战略增长。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting合作企业新增咨询与市场情报公司Ventures

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting宣布与总部位于中东的领先咨询与商业情报公司Ventures达成合作协议，以增强其在关键行业的市场分析、经济咨询与行业预测能力。 Ventures成立于2002年，通过旗下Ventures Onsite、Ventures Connect和Market Research部门，提供涵盖咨询、消费者研究和商业情报的综合服务。该公司将深厚的区域专业知识与先进分析工具相结合，为政府、开发商、供应商和投资者提供战略决策支持。Ventures专注于建筑、石油天然气和公共部门，服务对象包括上市公司、地方机构和跨国公司。 Ventures首席执行官Ahmad Khabra表示：“与Andersen Consulting的合作扩展了我们的全球业务能力，拓宽了服务范围，使我们能够为客户带来更具全球化的视角。现在，我们可以通过Andersen Consulting的全球平台提供更广泛的解决方案。这是实现业务增长并为客户创造更多价值的绝佳机会。” Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsa...

Andersen Consulting拓展平台，纳入澳大利亚Liberty IT Consulting Group

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与Liberty IT合作进一步强化了其数字化转型能力，后者是金融服务领域企业级数字化转型服务的领先提供商。 Liberty IT成立于2016年，总部位于澳大利亚，专注为顶级金融服务机构（如银行、财富管理机构和证券交易所）提供技术咨询。该公司专长于银行系统现代化、支付、数据与数字化领域，尤其聚焦云原生解决方案实施、系统集成、数据迁移、工程、开发运维、AI以及企业并购与整合。凭借在市场中的良好声誉，Liberty IT与客户合作，大规模交付平台、提升运营效率、优化性能、最大程度降低成本、提高项目成功交付的概率，并加速数字化转型计划。 Liberty IT首席执行官John Dimitropoulos表示：“与Andersen Consulting合作，使我们能够扩大影响力，为正在进行技术转型的客户——尤其是银行和金融领域的客户——带来更大价值。我们的行业知识，加之对技术的高度专注以及对澳大利亚文化的深刻理解，让我们得以在市场中保持竞争优势。借助Andersen Consultin...

Andersen Consulting通过与Nisos合作拓展风险管理能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting已与总部位于美国的人力风险管理公司Nisos签署合作协议，以此强化自身服务能力。Nisos致力于提供以情报为导向的解决方案，以识别并缓解针对人员、运营及组织完整性的新兴威胁。 Nisos成立于2015年，专长于人力风险管理，提供一系列服务，包括内部威胁情报、高管数字保护、雇佣欺诈防护、第三方评估、事件驱动型调查以及威胁监控。该公司的开源情报解决方案能识别对抗性行为，并通过将高端定制服务与专属的人力风险管理平台Ascend相结合，提供可操作的洞察。 Nisos首席执行官Ryan LaSalle表示：“Nisos的创立基于一个信念，即应对人为驱动的威胁需要量身定制的、以情报为导向的解决方案。我们的团队汇集了来自国家安全、执法部门和私营部门情报领域的专业人士，能在风险升级前加以识别。通过成为Andersen Consulting的合作公司，我们将能够继续助力各类组织在面对新兴人力风险时果断采取行动，并大规模保护其人员与业务。” Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vors...
Back to Newsroom