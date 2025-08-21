Red Bull und KW25 starten Ausschreibungsverfahren für die Vermarktungsrechte an der FIA World Rally Championship

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Die Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) – der Weltverband des Motorsports und die Vereinigung der Mobilitätsorganisationen weltweit – teilte heute mit, dass ein Ausschreibungsverfahren zur Vergabe der Vermarktungsrechte für die FIA World Rally Championship (WRC) durchgeführt wird.

Vorausgegangen waren intensive Gespräche mit Red Bull und KW25, den aktuellen Inhabern der Vermarktungsrechte an der FIA World Rally Championship (WRC), die sich zu diesem Schritt entschlossen haben.

Die FIA World Rally Championship hat in den letzten Jahren stark an Popularität dazugewonnen und erreichte 2024 insgesamt 1,3 Milliarden Fernsehzuschauer und über 4 Millionen Besucher vor Ort. Da fast die Hälfte der Fans an der Rennstrecke zwischen 18 und 34 Jahre alt ist, besitzt die Rallye-WM ein enormes Wachstumspotenzial für die kommenden Jahre. Die nächste Runde der WM findet am 28. August bei der Rallye Paraguay statt, die in diesem Jahr ihr Debüt als Gastgeberland feiert.

Das vorrangige Ziel der FIA ist es, dafür zu sorgen, dass die WRC ihr Potenzial optimal ausschöpfen und allen Beteiligten – Fahrern, Teams, Herstellern, Veranstaltern und Fans – einen Mehrwert bieten kann, ohne dabei ihre traditionsreiche Geschichte zu vergessen.

Die FIA wird gemeinsam mit Red Bull und KW25 nach einem neuen Eigentümer der Vermarktungsrechte suchen, der sich zu langfristigen Investitionen in die Rallye-WM verpflichtet und die bestmögliche Zukunft für die WRC ermöglicht. Für ein neues Unternehmen bietet sich hier die spannende Herausforderung, die Weltmeisterschaft auf die nächste Stufe zu führen und eine neue Generation von Fans zu begeistern.

Das globale Finanzdienstleistungsunternehmen J.P. Morgan wird Red Bull und KW25 als Finanzberater zur Seite stehen und sie während des Ausschreibungsverfahrens unterstützen.

Mohammed Ben Sulayem, Präsident der FIA, kommentiert:

„Die FIA World Rally Championship befindet sich in einer spannenden Phase ihrer Geschichte. Millionen Fans auf der ganzen Welt verfolgen das Spektakel. Ein neues und jüngeres Publikum treibt das globale Wachstum voran. Die WM besitzt ein enormes Potenzial, und es ist unsere Aufgabe als Verband, alles dafür zu tun, dass sie weiter wächst und neue Höhen erreicht.

Dieser Prozess ist ein wichtiger Schritt, der die langfristige Vision für die WRC bestimmen wird. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit dem richtigen Partner die WM auf die nächste Stufe heben, ihre stolze Tradition bewahren und ihre globale Reichweite für kommende Generationen von Fans vergrößern können.“

Malcolm Wilson OBE, stellvertretender Sportpräsident der FIA, erklärt:

„Die FIA World Rally Championship ist der älteste Motorsportwettbewerb dieser Art und eine der spannendsten Weltmeisterschaften rund um den Globus. Sie besitzt ein einzigartiges Erbe und blickt einer vielversprechenden Zukunft entgegen. Die Ausschreibung für die Vermarktungsrechte bietet einem neuen Unternehmen die einmalige Chance, mit neuer Energie und Investitionen das nächste Kapitel der Rallye-WM aufzuschlagen. Wir werden zusammen mit Red Bull und KW25 nach dem besten Kandidaten für diese wichtige Aufgabe suchen.“

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.