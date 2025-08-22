Andersen Consulting udvider sin tilstedeværelse via samarbejde med Ignis

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sine strategiske kompetencer gennem samarbejde med Ignis, som er et førende mediebureau, og understreger dermed organisationens bestræbelser på at levere problemfri løsninger til kunder globalt.

Ignis, der blev grundlagt i Buenos Aires, har opbygget et ry for at hjælpe organisationer med at udvikle og nå deres brandmål. Virksomheden har ekspertise inden for markedsføringsstrategi, markedsundersøgelser, medieplanlægning og -indkøb samt digital markedsføring og arbejder sammen med selskaber inden for som bank-, forsikrings- og føde- og drikkevaresektoren på tværs af Latinamerika for at skabe brandvækst, kundeengagement og målbare forretningsresultater.

"Vi har skabt Ignis med entreprenørskab og markante idéer, og dette samarbejde styrker vores globale rækkevidde og ressourcer til fortsat at realisere den vision," siger Alejandro Terzi, der er formand for og grundlægger af Ignis. "Det åbner nye døre for innovation, øger vores evne til at levere på mere ambitiøse udfordringer og giver os i sidste ende mulighed for at levere endnu bedre løsninger til vores kunder."

Mark L. Vorsatz, der er global formand og CEO for Andersen, tilføjede: "Ignis bidrager med dyb viden om det latinamerikanske marked, et uovertruffent ledelsesteam og en stærke resultater. Deres tilføjelse styrker vores strategiske vækst på nøglemarkeder internationalt og komplementerer vores organisations bestræbelser på at udvikle vores globale konsulentplatform yderligere."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretning, teknologi og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og strategisk rådgivning via en global platform med over 20.000 fagfolk verden over og tilstedeværelse på mere end 500 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere over hele verden.

