-

Corpay Cross-Border被指定为New Zealand Football官方外汇合作伙伴

提供货币风险管理和跨境支付解决方案

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 企业支付领域的全球领导者Corpay, Inc.*（NYSE: CPAY）欣然宣布其跨境业务部门已与New Zealand Football达成协议，成为其官方外汇合作伙伴。

通过此次合作，New Zealand Football将能够运用Corpay Cross Border的创新解决方案，有效降低日常运营中的外汇风险。此外，Corpay Cross-Border屡获殊荣的平台将帮助其通过单一接入点管理全球支付。

Corpay Cross-Border Solutions首席营销官Brad Loder表示，“Corpay跨境谨此祝贺New Zealand Football及All Whites成功晋级2026年国际足联世界杯。我们始终致力于在新西兰拓展Corpay品牌影响力，发展企业支付及货币风险管理业务，期待作为官方外汇合作伙伴，与新西兰足协携手征战世界杯，并建立长期合作关系。”

New Zealand Football首席执行官Andrew Pragnell表示，“随着组织发展日趋成熟，我们需要持续优化国际业务运作模式。此次与Corpay这样的顶尖金融机构合作，正体现了我们立足全球的战略视野。在新西兰足球运动蓬勃发展、各级赛事水平持续提升的大好时期，能与Corpay达成合作意义非凡。”

关于Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) Corpay是一家S&P500企业支付跨国公司，帮助企业和消费者以简单、可控的方式支付费用。Corpay的现代支付解决方案套件帮助客户更好地管理车辆相关费用（如加油和停车）、差旅费用（如酒店预订）和应付款项（如向供应商付款）。因此，我们帮助客户节省时间，并最终减少开支。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.拥有并运营的法律实体集团。

Corpay——让支付变得简单。如需了解更多信息，请访问： www.corpay.com

*本文中的“Corpay”主要指Corpay, Inc.的跨境业务部门： https://www.corpay.com/cross-border ；查看Corpay跨境业务部门旗下的完整公司列表，请访问： https://www.corpay.com/compliance

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Corpay：
Brad Loder
首席营销官
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Industry:

Corpay, Inc.

NYSE:CPAY
Release Versions
EnglishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Corpay：
Brad Loder
首席营销官
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

More News From Corpay, Inc.

Corpay跨境支付利用区块链技术便利客户外汇兑换

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 企业支付领域的全球领导者Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) 欣然宣布，其跨境业务利用J.P. Morgan的Kinexys Digital Payments区块链技术，便利客户的外汇兑换。 Kinexys Digital Payments基于商业银行资金，提供接近实时1价值的转移支付通道，J.P. Morgan的区块链业务部门Kinexys提供支持。 通过Kinexys Digital Payments，Corpay跨境业务可为全球客户延长交易时间，并实现传统法币外汇通道无法达到的结算速度，且无需大量锁定流动性。如近期的一个用例所示，一家英国的Corpay跨境客户在周五晚间市场收盘后收到美元，于是预定外汇交易，旨在将资金转换并支付至其英国的英镑账户。该交易在数分钟内完成结算，客户通过英国Faster Payments系统入账英镑。 Corpay跨境解决方案财务总监Paul Bregg表示：“无论是在内部财务流动性用例，还是在客户体验角度方面，这项技术都让我们倍感兴奋。现在客户的交易时间大幅延长，结算速...

Corpay Cross-Border成为Real Madrid C.F.官方合作伙伴

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 企业支付领域的全球领导者Corpay, Inc.*（NYSE: CPAY）欣然宣布其Cross-Border业务部已与Real Madrid C.F.达成协议，正式成为其官方合作伙伴。 通过此次合作，Real Madrid将能够运用Corpay Cross Border的创新解决方案，有效降低日常业务运营中的外汇风险敞口。 Corpay Cross-Border Solutions首席营销官Brad Loder表示，“Corpay Cross-Border团队非常荣幸能成为全球最具知名度和影响力的体育俱乐部之一——Real Madrid的官方合作伙伴。在持续强化Corpay品牌建设及拓展货币风险管理业务之际，能与这家世界顶级足球俱乐部达成合作，令我们倍感振奋。” 关于Corpay Corpay, Inc.（NYSE: CPAY ）是一家S&P500企业支付跨国公司，帮助企业和消费者以简单、可控的方式支付费用。Corpay的现代支付解决方案套件帮助客户更好地管理车辆相关费用（如加油和停车）、差旅费用（如酒店预订）和...

Corpay Cross-Border被任命为FIG的官方外汇支付供应商

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 企业支付领域的全球领导者Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY)欣然宣布，Corpay的Cross-Border业务部门已与国际体操联合会(FIG)达成协议，成为其官方外汇支付供应商。FIG是得到国际奥林匹克委员会(IOC)认可的世界体操运动管理机构。 通过此次合作，FIG将可利用Corpay Cross Border的创新解决方案，以帮助减轻其日常业务需求带来的外汇风险。此外，Corpay Cross-Border屡获殊荣的平台将使其能够从单一访问点管理全球支付。 Corpay Cross-Border Solutions首席营销官Brad Loder表示：“Corpay Cross-Border团队非常荣幸能被任命为FIG的官方外汇支付供应商。随着我们继续致力于在全球范围内拓展Corpay的品牌和业务，我们很高兴能与像FIG这样具有历史底蕴且备受尊敬的组织合作。我相信，FIG及其全国会员联合会网络和企业商业伙伴将受益于我们全面的跨境支付和外汇风险管理解决方案，以及我们在体育领域积累的经验。” FIG主席M...
Back to Newsroom