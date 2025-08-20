Corpay Cross-Border被指定为New Zealand Football官方外汇合作伙伴

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 企业支付领域的全球领导者Corpay, Inc.*（NYSE: CPAY）欣然宣布其跨境业务部门已与New Zealand Football达成协议，成为其官方外汇合作伙伴。

通过此次合作，New Zealand Football将能够运用Corpay Cross Border的创新解决方案，有效降低日常运营中的外汇风险。此外，Corpay Cross-Border屡获殊荣的平台将帮助其通过单一接入点管理全球支付。

Corpay Cross-Border Solutions首席营销官Brad Loder表示，“Corpay跨境谨此祝贺New Zealand Football及All Whites成功晋级2026年国际足联世界杯。我们始终致力于在新西兰拓展Corpay品牌影响力，发展企业支付及货币风险管理业务，期待作为官方外汇合作伙伴，与新西兰足协携手征战世界杯，并建立长期合作关系。”

New Zealand Football首席执行官Andrew Pragnell表示，“随着组织发展日趋成熟，我们需要持续优化国际业务运作模式。此次与Corpay这样的顶尖金融机构合作，正体现了我们立足全球的战略视野。在新西兰足球运动蓬勃发展、各级赛事水平持续提升的大好时期，能与Corpay达成合作意义非凡。”

关于Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) Corpay是一家S&P500企业支付跨国公司，帮助企业和消费者以简单、可控的方式支付费用。Corpay的现代支付解决方案套件帮助客户更好地管理车辆相关费用（如加油和停车）、差旅费用（如酒店预订）和应付款项（如向供应商付款）。因此，我们帮助客户节省时间，并最终减少开支。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.拥有并运营的法律实体集团。

Corpay——让支付变得简单。如需了解更多信息，请访问： www.corpay.com 。

*本文中的“Corpay”主要指Corpay, Inc.的跨境业务部门： https://www.corpay.com/cross-border ；查看Corpay跨境业务部门旗下的完整公司列表，请访问： https://www.corpay.com/compliance 。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。