Andersen Consulting neemt advies- en marktinformatiebureau Ventures over

Andersen Consulting kondigt een samenwerkingsovereenkomst aan met Ventures, een toonaangevend advies- en business intelligence-bureau gevestigd in het Midden-Oosten. De overeenkomst versterkt de mogelijkheden op het gebied van marktanalyse, economisch advies en industriële prognoses in belangrijke sectoren.

Ventures, opgericht in 2002, levert uitgebreide diensten op het gebied van advies, consumentenonderzoek en business intelligence via de divisies Ventures Onsite, Ventures Connect en Market Research. Het bedrijf combineert diepgaande regionale expertise met geavanceerde analysetools ter ondersteuning van strategische beslissingen voor overheden, ontwikkelaars, leveranciers en investeerders. Ventures is gespecialiseerd in de bouw, olie- en gassector en de publieke sector en bedient beursgenoteerde bedrijven, lokale overheidsinstanties en multinationals.

"De samenwerking met Andersen Consulting vergroot onze wereldwijde mogelijkheden, verbetert ons dienstenaanbod en stelt ons in staat onze klanten een meer wereldwijd perspectief te bieden," aldus Ahmad Khabra, CEO van Ventures. "We kunnen nu een breder scala aan oplossingen aanbieden via het wereldwijde platform van Andersen Consulting. Het is een geweldige kans om te groeien en meer waarde te leveren aan onze klanten."

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, voegde eraan toe: "Ventures heeft een sterke staat van dienst in het leveren van kritische informatie en strategisch advies aan klanten. Deze samenwerking markeert een nieuwe stap in de voortdurende expansie van Andersen Consulting en biedt klanten naadloze service en diepgaande sectorkennis over de grenzen heen."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, taxaties, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 500 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven.

