Les développeurs de jeux peuvent désormais bénéficier d'une visibilité complète sur la LTV et le ROAS grâce à la nouvelle intégration mobile S2S de la boutique en ligne Xsolla, optimisée par Adjust

LOS ANGELES & PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, une multinationale de commerce qui aide les développeurs à lancer, développer et monétiser leurs jeux, annonce une nouvelle intégration mobile Server-to-Server (S2S) avec Adjust, le leader mondial de la mesure et de l’analytique mobile. Ce partenariat stratégique permet aux développeurs de jeux mobiles de bénéficier d’un suivi précis et multiplateforme des performances en comblant le fossé entre les initiatives de marketing mobile et les achats effectués via le Xsolla Web Shop.

Au fur et à mesure que de plus en plus de développeurs se tournent vers les Web Shops pour stimuler la monétisation directe auprès des consommateurs en dehors des boutiques d’applications traditionnelles, mesurer la pleine valeur de ces transactions hors plateforme devient un défi crucial. Grâce à la nouvelle intégration S2S de Xsolla avec Adjust, les développeurs peuvent désormais obtenir une vision complète de la performance de leurs campagnes, en attribuant avec précision les achats réalisés sur le Web Shop à des événements in-app. Cette connexion fluide offre une vue holistique de l’efficacité des campagnes, du retour sur investissement publicitaire (ROAS) et de la Lifetime Value (LTV), permettant ainsi aux développeurs d’optimiser leurs performances et de maximiser leurs revenus à long terme.

L'intégration Xsolla Web Shop + Adjust S2S permet aux développeurs de :

Suivre avec précision les achats effectués sur la boutique en ligne dans le cadre du parcours utilisateur mobile

Attribuer les revenus aux campagnes d'acquisition et de réengagement

Comprendre la Lifetime Value (LTV) totale des transactions effectuées dans l'application et sur le Web

Les achats effectués via la boutique en ligne Xsolla sont envoyés à Adjust sous forme d'événements de serveur à serveur, puis attribués à la source d'installation mobile ou à la campagne de réengagement appropriée. Cela permet aux développeurs de comprendre parfaitement les performances de leurs stratégies d'acquisition d'utilisateurs dans les boutiques d'applications et au-delà.

« Avec plus de 600 boutiques en ligne mobiles lancées, nous avons pu constater de nos propres yeux la demande en informations exploitables qui relient les achats en ligne aux efforts mobiles », a déclaré Berkley Egenes, responsable marketing et croissance chez Xsolla. « Notre intégration S2S avec Adjust rend cette visibilité possible. Elle apporte aux équipes mobiles la clarté dont elles ont besoin pour améliorer en toute confiance les performances de leur boutique en ligne Xsolla. »

« Cette collaboration vise à fournir aux développeurs les outils nécessaires pour mesurer leur succès, où qu'il se produise », a déclaré Andrey Kazakov, PDG d'Adjust. « Grâce à l'intégration avec Xsolla Web Shop via une configuration S2S homogène, nous offrons une vue complète du parcours du joueur, de l'installation à l'achat, sur toutes les plateformes. »

En savoir plus sur l'intégration S2S pour Xsolla Web Shop et Adjust à l'adresse : https://xsolla.blog/cross-platform-data-with-adjust-s2s-integration

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise commerciale internationale qui propose des outils et des services performants pour permettre aux développeurs de relever les défis inhérents à l'industrie du jeu vidéo. Des studios indépendants aux grands éditeurs, les entreprises s'associent à Xsolla pour les aider à financer, distribuer, commercialiser et monétiser leurs jeux. Convaincue du bel avenir des jeux vidéo, Xsolla s'est donné pour mission de créer des opportunités et de mettre constamment de nouvelles ressources à la disposition des créateurs. Basée et enregistrée à Los Angeles, en Californie, Xsolla exerce ses activités en tant que commerçant enregistré et a aidé plus de 1 500 développeurs de jeux à toucher davantage de joueurs et à développer leurs activités dans le monde entier. Avec davantage de leviers de rentabilité et de méthodes pour gagner, les développeurs disposent de tout ce dont ils ont besoin pour profiter pleinement du jeu.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter xsolla.com

À propos d’Adjust

Adjust est une plateforme d'analyse marketing mobile de premier plan qui aide les marques à se développer grâce à des outils avancés de mesure, d'attribution et d'automatisation. Avec une présence internationale et une approche axée sur la confidentialité, Adjust aide des milliers d'entreprises à comprendre l'impact de leurs campagnes et à améliorer l'expérience utilisateur.

Rendez-vous sur adjust.com pour plus d’informations.

