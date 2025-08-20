Andersen Consulting incorpora empresa de consultoria e inteligência de mercado Ventures

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting anuncia um contrato de cooperação com a Ventures, uma empresa líder em consultoria e inteligência corporativa com sede no Oriente Médio, que aperfeiçoa suas capacidades em análise de mercado, consultoria econômica e previsão setorial em setores-chave.

Fundada em 2002, a Ventures oferece serviços abrangentes de consultoria, pesquisa de consumo e inteligência de negócios mediante suas divisões: Ventures Onsite, Ventures Connect e Pesquisa de Mercado. A empresa combina profunda experiência regional com ferramentas analíticas avançadas para apoiar decisões estratégicas de governos, incorporadoras, fornecedores e investidores. Especializada nos setores de construção, petróleo e gás e setor público, a Ventures atende empresas cotadas em bolsa, agências locais e corporações multinacionais.

"A cooperação com a Andersen Consulting expande nossas capacidades mundiais, melhora nossa oferta de serviços e nos permite proporcionar uma perspectiva mais global a nossos clientes", disse Ahmad Khabra, Diretor Executivo da Ventures. "Agora podemos oferecer uma gama mais ampla de soluções através da plataforma internacional da Andersen Consulting. É uma oportunidade promissora de crescer e agregar mais valor a nossos clientes."

Mark L. Vorsatz, Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen, acrescentou: "A Ventures possui um sólido histórico de provisão de inteligência crítica e consultoria estratégica aos clientes. Esta cooperação marca mais uma etapa na expansão contínua da Andersen Consulting, ao propiciar aos clientes um serviço integrado e profundo conhecimento do setor a nível internacional."

A Andersen Consulting é uma empresa multinacional de consultoria que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, além de soluções de capital humano.

