Andersen Consulting合作企业新增咨询与市场情报公司Ventures

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting宣布与总部位于中东的领先咨询与商业情报公司Ventures达成合作协议，以增强其在关键行业的市场分析、经济咨询与行业预测能力。

Ventures成立于2002年，通过旗下Ventures Onsite、Ventures Connect和Market Research部门，提供涵盖咨询、消费者研究和商业情报的综合服务。该公司将深厚的区域专业知识与先进分析工具相结合，为政府、开发商、供应商和投资者提供战略决策支持。Ventures专注于建筑、石油天然气和公共部门，服务对象包括上市公司、地方机构和跨国公司。

Ventures首席执行官Ahmad Khabra表示：“与Andersen Consulting的合作扩展了我们的全球业务能力，拓宽了服务范围，使我们能够为客户带来更具全球化的视角。现在，我们可以通过Andersen Consulting的全球平台提供更广泛的解决方案。这是实现业务增长并为客户创造更多价值的绝佳机会。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“Ventures在为客户提供关键情报和战略建议方面有着良好的记录。此次合作标志着Andersen Consulting的持续扩张进程迈出的又一步伐，将为客户提供超越国界的无缝服务和深厚行业知识。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

