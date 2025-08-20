-

Andersen Consulting合作企业新增咨询与市场情报公司Ventures

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting宣布与总部位于中东的领先咨询与商业情报公司Ventures达成合作协议，以增强其在关键行业的市场分析、经济咨询与行业预测能力。

Ventures成立于2002年，通过旗下Ventures Onsite、Ventures Connect和Market Research部门，提供涵盖咨询、消费者研究和商业情报的综合服务。该公司将深厚的区域专业知识与先进分析工具相结合，为政府、开发商、供应商和投资者提供战略决策支持。Ventures专注于建筑、石油天然气和公共部门，服务对象包括上市公司、地方机构和跨国公司。

Ventures首席执行官Ahmad Khabra表示：“与Andersen Consulting的合作扩展了我们的全球业务能力，拓宽了服务范围，使我们能够为客户带来更具全球化的视角。现在，我们可以通过Andersen Consulting的全球平台提供更广泛的解决方案。这是实现业务增长并为客户创造更多价值的绝佳机会。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“Ventures在为客户提供关键情报和战略建议方面有着良好的记录。此次合作标志着Andersen Consulting的持续扩张进程迈出的又一步伐，将为客户提供超越国界的无缝服务和深厚行业知识。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting拓展平台，纳入澳大利亚Liberty IT Consulting Group

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与Liberty IT合作进一步强化了其数字化转型能力，后者是金融服务领域企业级数字化转型服务的领先提供商。 Liberty IT成立于2016年，总部位于澳大利亚，专注为顶级金融服务机构（如银行、财富管理机构和证券交易所）提供技术咨询。该公司专长于银行系统现代化、支付、数据与数字化领域，尤其聚焦云原生解决方案实施、系统集成、数据迁移、工程、开发运维、AI以及企业并购与整合。凭借在市场中的良好声誉，Liberty IT与客户合作，大规模交付平台、提升运营效率、优化性能、最大程度降低成本、提高项目成功交付的概率，并加速数字化转型计划。 Liberty IT首席执行官John Dimitropoulos表示：“与Andersen Consulting合作，使我们能够扩大影响力，为正在进行技术转型的客户——尤其是银行和金融领域的客户——带来更大价值。我们的行业知识，加之对技术的高度专注以及对澳大利亚文化的深刻理解，让我们得以在市场中保持竞争优势。借助Andersen Consultin...

Andersen Consulting通过与Nisos合作拓展风险管理能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting已与总部位于美国的人力风险管理公司Nisos签署合作协议，以此强化自身服务能力。Nisos致力于提供以情报为导向的解决方案，以识别并缓解针对人员、运营及组织完整性的新兴威胁。 Nisos成立于2015年，专长于人力风险管理，提供一系列服务，包括内部威胁情报、高管数字保护、雇佣欺诈防护、第三方评估、事件驱动型调查以及威胁监控。该公司的开源情报解决方案能识别对抗性行为，并通过将高端定制服务与专属的人力风险管理平台Ascend相结合，提供可操作的洞察。 Nisos首席执行官Ryan LaSalle表示：“Nisos的创立基于一个信念，即应对人为驱动的威胁需要量身定制的、以情报为导向的解决方案。我们的团队汇集了来自国家安全、执法部门和私营部门情报领域的专业人士，能在风险升级前加以识别。通过成为Andersen Consulting的合作公司，我们将能够继续助力各类组织在面对新兴人力风险时果断采取行动，并大规模保护其人员与业务。” Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vors...

Andersen Consulting与Alamo Consultores携手拓展平台业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与Alamo Consultores签署合作协议，进一步拓展其技术转型服务能力。 Alamo Consultores于2012年在阿根廷成立，是一家精品咨询公司，为拉丁美洲、北美洲和欧洲的客户提供定制化技术解决方案。该公司提供涵盖整个SAP生命周期的端到端支持，包括实施、升级和持续管理，服务于零售、制造、金融、物流、能源、医疗保健和汽车行业等领域的客户。Alamo Consultores的服务范围还包括功能与技术咨询、系统迁移、可持续发展咨询、数字化转型及外包服务。 创始人兼首席执行官Pablo Villamil表示：“在Alamo Consultores，我们专注于化繁为简，助力客户凭借灵活性、诚信和长远眼光，通过技术实现发展。成为Andersen Consulting的合作公司后，我们能够扩大服务范围，将自身在技术转型方面的经验应用于更广泛的全球挑战。” Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“技术转型的成功离不开深厚的技术积累和高效的执行...
Back to Newsroom