クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド、世界14か国での不動産サービス提供に向けてウッドサイド・エナジーより採用

シンガポール--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 不動産サービスの世界大手企業であるクッシュマン・アンド・ウェイクフィールド（NYSE：CWK）は、世界的なエネルギー企業であるウッドサイド・エナジーより、その国際的なオフィス・ポートフォリオに対し、統合不動産ソリューションの提供を担うこととなりました。5年間にわたるこの国際的な基本合意は、アジア太平洋地域（APAC）、ヨーロッパ、中東・アフリカ（EMEA）、ラテン・アメリカ（LATAM）、北米（NOAM）の14か国に及んでいます。

今回の採用は、クッシュマン・アンド・ウェイクフィールドにとって重要なマイルストーンとなるもので、ウッドサイド・エナジーは西オーストラリア州パースに本社を置く、当社にとって初のグローバル・オキュパイヤー・サービス（GOS）の顧客であり、主要市場におけるクッシュマン・アンド・ウェイクフィールドの継続的な世界的成長とその業務能力の強化を図っています。

クッシュマン・アンド・ウェイクフィールドは、ウッドサイド・エナジーの国際的な事業拠点において、統合施設管理（IFM）、統合ポートフォリオ管理（IPM）、およびプロジェクト＆開発サービス（PDS）を提供する予定です。

同社は、2018年にパースにおけるIFMサービスの提供を目的としてウッドサイド・エナジーと契約を締結し、2022年にはそのヒューストン事務所を含む契約へと拡大しました。

「ウッドサイド・エナジーとの長年にわたる協業関係を強化できることを光栄に思うと同時に、その世界的な不動産ニーズの発展を支援するにあたって当社を信頼していただいていることに心より感謝いたします」と、クッシュマン・アンド・ウェイクフィールドのアジア太平洋地域グローバル・オキュパイヤー・サービス部門責任者のキャメロン・アーレンスは述べており、「今回の採用は、一貫したサービスの提供、質の高い運営力、および長期的な価値を生み出す統合ソリューションに対する当社の取り組みを示すものです。クッシュマン・アンド・ウェイクフィールドでは、世界規模のプラットフォーム、高度な技術的専門知識、そして連携的アプローチを駆使し、ウッドサイド・エナジーに質の高い成果を提供するため、グローバルに連携したチーム体制を構築しています」と話しています。

クッシュマン・アンド・ウェイクフィールドについて

クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド（NYSE：CWK）は、不動産の所有者および占有者向けに商業不動産サービスを提供する世界大手企業であり、60か国に及ぶ約400の事業所において約5万2,000人の従業員を抱えています。2023年には、不動産、施設、プロジェクト・マネジメント、賃貸、資本市場、査定などの核となるサービスで、95億ドルの売上高を計上しています。また、多様性、公平性、および包括性（DEI）、持続可能性などに対する受賞歴のある企業文化や取り組みが評価され、業界やビジネス界から数多くの称賛を受けています。詳細については、 www.cushmanwakefield.com をご覧ください。

