Energy Vault, la turca Astor Enerji lanciano una collaborazione strategica globale con installazioni di BESS per un totale di 2 GWh e l'acquisto di 1 GW di trasformatori da Astor Enerji

WESTLAKE VILLAGE, Calif. e ISTANBUL--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV), un leader globale nelle soluzioni energetiche su scala di rete, e Astor Enerji (BIST: ASTOR), un produttore leader mondiale di trasformatori elettrici di alta qualità e di apparecchiature ad alta tensione, oggi ha annunciato la firma di un Accordo strategico globale per rafforzare le catene di fornitura globale per i sistemi di accumulo dell'energia a batteria (BESS) e accelerare la distribuzione di infrastrutture di accumulo di energia su ampia scala e l'infrastruttura di rete su più mercati.

