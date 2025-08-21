Energy Vault与土耳其公司Astor Enerji启动全球战略合作伙伴关系，将部署总计2 GWh的电池储能系统并从Astor Enerji采购1 GW变压器

加州西湖村和伊斯坦布尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球电网级储能解决方案领导者Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV)与全球高品质电力变压器和高压设备领先制造商Astor Enerji (BIST: ASTOR)今日宣布签署全球战略协议，以强化电池储能系统(BESS)的全球供应链，并加速多个市场的大规模储能及电网基础设施部署。

这一全球联盟汇聚了电力行业两家快速成长的创新企业，双方以实现电力丰裕为共同使命，将携手提供经济高效且可靠的清洁电力，为工业增长、数字化转型和长期经济繁荣提供动力。此次合作标志着一个强大产业联盟的形成，通过整合互补优势释放商业与技术协同效应，包括供应链效率提升、先进系统集成以及公用事业规模项目的加速执行。在美国变压器交付周期已从50周延长至127周的当下，该合作通过利用Astor Enerji的制造能力和全球供应链，直接解决供应短缺问题，确保从美国关注区域以外的来源获取高质量设备。

根据协议：

Energy Vault 将为Astor Enerji在罗马尼亚的四个并网光伏(PV)项目供应B-VAULT™ BESS解决方案，合计储能容量达2吉瓦时(GWh)。这些系统将与Energy Vault的VaultOS™能源管理系统平台集成，以实现最佳性能和电网稳定性。

将为Astor Enerji在罗马尼亚的四个并网光伏(PV)项目供应B-VAULT™ BESS解决方案，合计储能容量达2吉瓦时(GWh)。这些系统将与Energy Vault的VaultOS™能源管理系统平台集成，以实现最佳性能和电网稳定性。 Astor Enerji将为Energy Vault计划在美国、澳大利亚和欧洲部署的逾1吉瓦(GW) BESS项目提供变压器和高压设备，为Energy Vault的全球投资组合创造显著的供应链效率。

通过将Energy Vault的先进长时和短时储能硬件解决方案组合及AI驱动的软件平台与Astor Enerji的制造规模和全球交付记录相结合，此次合作将释放运营效率、缩短上市时间，并强化高增长地区的电网基础设施。

Energy Vault将从Astor采购超过1 GW的变压器和高压设备，以支持其通过Asset Vault开发和运营的BESS项目。Asset Vault是Energy Vault的全资子公司，致力于在全球高增长市场建设、持有和运营储能资产。在最近宣布的3亿美元优先股权投资支持下，Asset Vault支撑着Energy Vault的独立电力生产商(IPP)战略，通过可融资的承购协议和参与商业市场来实现长期收入。

Energy Vault首席营收官Marco Terruzzin表示：“此次合作不仅关乎设备供应，更是两家高增长企业携手应对能源转型中最紧迫挑战的战略协同。我们共同构建技术和供应链能力，以满足AI数据中心激增的电力需求和可再生能源的快速普及。这正是我们在全球范围内实现电力丰裕和经济增长的方式。”

Astor Enerji首席财务官Olcay Doğan表示：“Energy Vault在储能领域的创新方法，加上其广泛的全球项目储备，使其成为我们在快速增长的电池储能领域扩展业务的理想合作伙伴。该协议延续了我们提供可持续能源未来所需电网基础设施的使命，我们很高兴能共同创造持久的商业和技术价值。”

关于Energy Vault

Energy Vault®开发和部署公用事业规模的储能解决方案，旨在改变世界可持续储能的方式。公司的综合产品包括专有的基于重力的存储、电池存储和绿色氢能存储技术。每种储能解决方案都由该公司与硬件技术无关的能源管理系统软件和集成平台提供支持。Energy Vault的创新技术组合在行业内独具特色，可提供定制的短时和长时储能解决方案，帮助公用事业公司、独立电力生产商和大型工业能源用户在保持电力可靠性的同时大幅降低平准化能源成本。Energy Vault的重力储能技术利用能够整合废物进行有益再利用的环保材料，在为客户加速全球清洁能源转型的同时，推动向循环经济的转变。如需了解更多信息，请访问www.energyvault.com。

关于Astor Enerji

Astor Enerji (BIST: ASTOR)是电力变压器、配电变压器及高压/中压开关设备的跨国制造商，为欧洲、非洲、亚洲和美国提供稳健高效的电网解决方案。

