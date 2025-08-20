Gameontwikkelaars kunnen nu volledige LTV- en ROAS-inzichten verkrijgen met de nieuwe mobiele S2S-integratie van Xsolla Web Shop, mogelijk gemaakt door Adjust

LOS ANGELES & PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een wereldwijd handelsbedrijf dat ontwikkelaars helpt bij het lanceren, uitbreiden en monetiseren van hun games, kondigt een nieuwe mobiele Server-to-Server (S2S)-integratie aan met Adjust, de wereldleider in mobiele metingen en analyses. Deze strategische samenwerking biedt mobiele gameontwikkelaars nauwkeurige, platformonafhankelijke prestatietracking door de kloof te dichten tussen mobiele marketinginspanningen en aankopen via de Xsolla Web Shop.

Nu steeds meer ontwikkelaars zich tot webwinkels wenden om inkomsten direct aan de consument te genereren buiten traditionele app-stores, wordt het meten van de volledige waarde van die off-platform transacties een cruciale uitdaging. Ontwikkelaars krijgen nu een compleet beeld van hun campagneprestaties dankzij de nieuwe S2S-integratie van Xsolla met Adjust, waardoor Web Shop-aankopen nauwkeurig kunnen worden toegeschreven aan in-app-gebeurtenissen. Deze naadloze verbinding biedt een holistisch beeld van de effectiviteit van campagnes, Return on Advertising Spend (ROAS) en Lifetime Value (LTV), zodat ontwikkelaars de prestaties kunnen optimaliseren en hun inkomsten op lange termijn kunnen maximaliseren.

Dankzij de integratie van Xsolla Web Shop met Adjust S2S kunnen ontwikkelaars:

Aankopen in de webshop nauwkeurig volgen als onderdeel van het mobiele gebruikerstraject

Inkomsten toewijzen aan acquisitie- en re-engagementcampagnes

Inzicht krijgen in de volledige LTV van zowel in-app- als webtransacties

Aankopen via de Xsolla Web Shop worden naar Adjust verzonden als server-to-server-gebeurtenissen en vervolgens toegeschreven aan de juiste mobiele installatiebron of re-engagementcampagne. Dit zorgt ervoor dat ontwikkelaars volledig zicht hebben op hoe hun gebruikersacquisitiestrategieën presteren in app-stores en daarbuiten.

"Met meer dan 600 gelanceerde mobiele Web Shops hebben we met eigen ogen de vraag gezien naar bruikbare inzichten die webaankopen koppelen aan mobiele activiteiten," aldus Berkley Egenes, Chief Marketing & Growth Officer bij Xsolla. "Onze S2S-integratie met Adjust maakt die zichtbaarheid mogelijk. Het geeft mobiele teams de duidelijkheid die ze nodig hebben om de prestaties van hun Xsolla Web Shop vol vertrouwen te schalen."

"Deze samenwerking draait om het bieden van tools aan ontwikkelaars om succes te meten, waar dit ook plaatsvindt," stelde Andrey Kazakov, CEO van Adjust. "Door de naadloze S2S-configuratie van de integratie met Xsolla Web Shop bieden we een volledig beeld van de gebruikerservaring, van installatie tot aankoop, op alle platformen."

Lees meer over de S2S-integratie voor Xsolla Web Shop en Adjust op: https://xsolla.blog/cross-platform-data-with-adjust-s2s-integration

Over Xsolla

Xsolla is een wereldwijd handelsbedrijf met een robuuste en krachtige set tools en services speciaal ontworpen om de uitdagingen van de videogame-industrie op te lossen. Van indie tot AAA werken bedrijven samen met Xsolla om hen te helpen bij het financieren, distribueren, op de markt brengen en te gelde maken van hun games. Xsolla gelooft in de toekomst van videogames en is vastbesloten om kansen samen te brengen en makers voortdurend met nieuwe middelen te ondersteunen. Xsolla is gevestigd en geregistreerd in Los Angeles, Californië, en opereert als merchant of record. Het bedrijf heeft meer dan 1500 gameontwikkelaars geholpen om meer spelers te bereiken en hun bedrijf wereldwijd te laten groeien. Met meer manieren om te verdienen en te winnen, hebben ontwikkelaars alles wat ze nodig hebben om van het spel te genieten.

Meer informatie: xsolla.com

Over Adjust

Adjust is een toonaangevend platform voor mobiele marketinganalyse, waarmee merken kunnen groeien door middel van geavanceerde metingen, attributie en automatisering. Met een wereldwijde aanwezigheid en een privacygerichte aanpak helpt Adjust duizenden bedrijven de impact van hun campagnes te begrijpen en de gebruikerservaring te verbeteren.

Ga voor meer informatie naar adjust.com

