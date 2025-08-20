Corpay Cross-Border 成為 New Zealand Football 官方外匯合作夥伴

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Corpay, Inc.* (紐約證券交易所代碼：CPAY) 作為全球企業支付領域的領導者，欣然宣佈旗下 Corpay Cross-Border 業務已與 New Zealand Football 簽署協議，成為其官方外匯合作（FX）夥伴。

透過這項合作，New Zealand Football 將能運用 Corpay Cross-Border 的創新解決方案，協助降低日常營運中的外匯風險。此外，Corpay Cross-Border 屢獲殊榮的平台，亦將使其能夠透過單一入口管理全球支付。

「Corpay Cross-Border 謹此恭賀 New Zealand Football 及 All Whites 成功取得 2026 FIFA 世界盃的參賽資格。」Corpay Cross-Border Solutions 首席市場營銷官 Brad Loder 表示，「我們高度重視 Corpay 品牌的發展，以及在紐西蘭的企業支付及外匯風險管理業務。作為官方外匯合作夥伴，我們期待與 New Zealand Football 攜手備戰世界盃，並建立長期合作關係。」

「隨着我們機構的發展與成熟，需要持續檢視國際營運的方式。此次與大型金融機構的合作，顯示我們已經站在全球化的思維層面。」New Zealand Football 行政總裁 Andrew Pragnell 表示，「能夠在紐西蘭足球運動蓬勃發展的時刻與 Corpay 合作，實在令人振奮，因為這項運動正在紐西蘭的各個層面持續壯大。」

關於Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY)是一家全球性標準普爾500指數企業支付公司，致力於協助企業和消費者以簡單、可控的方式支付費用。Corpay的現代支付解決方案套件協助其客戶更好地管理與車輛相關的費用（如加油和停車）、旅行費用（如酒店預訂）和應付帳款（如向供應商付款），從而讓我們的客戶能夠節省時間並最終減少支出。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.擁有和經營的一組法律實體。

Corpay——讓付款變得簡單。如欲瞭解更多資訊，請造訪： www.corpay.com 。

*本文中的「Corpay」主要指Corpay, Inc.的跨境業務部門： https://www.corpay.com/cross-border ；查看Corpay跨境業務部門旗下公司的完整列表，請造訪： https://www.corpay.com/compliance 。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。