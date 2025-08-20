-

Andersen Consulting ajoute Ventures, la société de conseils et de veille commerciale

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting annonce un accord de collaboration avec Ventures, un cabinet de conseil et de veille commerciale de premier plan basé au Moyen-Orient, renforçant ses capacités en matière d'analyse de marché, de conseil économique et de prévisions sectorielles dans des secteurs clés.

Créé en 2002, Ventures fournit des services complets dans les domaines du conseil, de la recherche auprès des consommateurs et de la veille commerciale par l’intermédiaire de ses divisions, Ventures Onsite, Ventures Connect et Market Research. La société combine une expertise régionale approfondie avec des outils analytiques avancés pour soutenir les décisions stratégiques des gouvernements, des développeurs, des fournisseurs et des investisseurs. Spécialisé dans la construction, le pétrole, le gaz et le secteur public, Ventures sert des sociétés cotées, des agences locales et des sociétés multinationales.

« La collaboration avec Andersen Consulting élargit nos capacités mondiales, améliore nos offres de services et nous permet d’apporter une perspective plus globale à nos clients », déclare Ahmad Khabra, CEO de Ventures. « Nous sommes désormais en mesure d’offrir un éventail plus large de solutions par l’intermédiaire de la plateforme mondiale d’Andersen Consulting. Il s’agit d’une opportunité prometteuse de nous développer et d’apporter davantage de valeur à nos clients. »

Mark L. Vorsatz, président mondial et CEO d’Andersen, ajoute : « Ventures a une solide expérience dans la fourniture d’informations critiques et de conseils stratégiques aux clients. Cette collaboration marque une nouvelle étape dans l’expansion continue d’Andersen Consulting, en fournissant aux clients un service continu et une connaissance approfondie du secteur au-delà des frontières ».

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présent dans plus de 500 sites par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d'Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines des services-conseils, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 20 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting élargit sa plateforme avec l’ajout du cabinet australien Liberty IT Consulting Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting poursuit le renforcement de ses capacités de transformation numérique avec Liberty IT, l’un des principaux fournisseurs de services de transformation numérique pour les entreprises du secteur financier. Fondé en 2016 et basé en Australie, Liberty IT fournit des conseils technologiques à des organisations de services financiers de premier plan, telles que des banques, des sociétés de gestion de patrimoine et des places boursières. Spécialisé da...

Andersen Consulting élargit ses compétences en matière de gestion des risques grâce à Nisos

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting renforce ses compétences grâce à un accord de collaboration avec Nisos, une société américaine spécialisée dans la gestion des risques humains qui fournit des solutions fondées sur le renseignement pour identifier et atténuer les menaces émergentes visant les personnes, les opérations et l'intégrité organisationnelle. Fondée en 2015, Nisos est spécialisée dans la gestion des risques humains et propose une gamme de services comprenant des rense...

Andersen Consulting élargit sa plateforme avec Alamo Consultores

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting étend ses capacités en matière de transformation technologique grâce à un accord de collaboration avec Alamo Consultores. Présente en Argentine depuis 2012, Alamo Consultores est une firme de conseil boutique qui offre des solutions technologiques personnalisées à des clients en Amérique latine, en Amérique du Nord et en Europe. L’entreprise assure un soutien complet tout au long du cycle de vie SAP, incluant la mise en œuvre, les mises à nive...
Back to Newsroom