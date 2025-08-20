Andersen Consulting ajoute Ventures, la société de conseils et de veille commerciale

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting annonce un accord de collaboration avec Ventures, un cabinet de conseil et de veille commerciale de premier plan basé au Moyen-Orient, renforçant ses capacités en matière d'analyse de marché, de conseil économique et de prévisions sectorielles dans des secteurs clés.

Créé en 2002, Ventures fournit des services complets dans les domaines du conseil, de la recherche auprès des consommateurs et de la veille commerciale par l’intermédiaire de ses divisions, Ventures Onsite, Ventures Connect et Market Research. La société combine une expertise régionale approfondie avec des outils analytiques avancés pour soutenir les décisions stratégiques des gouvernements, des développeurs, des fournisseurs et des investisseurs. Spécialisé dans la construction, le pétrole, le gaz et le secteur public, Ventures sert des sociétés cotées, des agences locales et des sociétés multinationales.

« La collaboration avec Andersen Consulting élargit nos capacités mondiales, améliore nos offres de services et nous permet d’apporter une perspective plus globale à nos clients », déclare Ahmad Khabra, CEO de Ventures. « Nous sommes désormais en mesure d’offrir un éventail plus large de solutions par l’intermédiaire de la plateforme mondiale d’Andersen Consulting. Il s’agit d’une opportunité prometteuse de nous développer et d’apporter davantage de valeur à nos clients. »

Mark L. Vorsatz, président mondial et CEO d’Andersen, ajoute : « Ventures a une solide expérience dans la fourniture d’informations critiques et de conseils stratégiques aux clients. Cette collaboration marque une nouvelle étape dans l’expansion continue d’Andersen Consulting, en fournissant aux clients un service continu et une connaissance approfondie du secteur au-delà des frontières ».

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présent dans plus de 500 sites par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d'Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines des services-conseils, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 20 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

