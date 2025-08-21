Energy Vault et le turc Astor Enerji lancent un partenariat stratégique mondial avec des déploiements BESS pour un total de 2 GWh et 1 GW d’achat de transformateurs à Astor Enerji

WESTLAKE VILLAGE, Californie et ISTANBUL--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE : NRGV), leader mondial des solutions de stockage d'énergie à l'échelle du réseau, et Astor Enerji (BIST : ASTOR), l'un des principaux fabricants mondiaux de transformateurs de puissance et d'équipements haute tension de haute qualité, annoncent aujourd'hui la signature d'un accord stratégique mondial visant à renforcer les chaînes d'approvisionnement mondiales pour les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) et à accélérer le déploiement d'infrastructures de stockage d'énergie et de réseau à grande échelle sur plusieurs marchés.

Cette alliance mondiale réunit deux innovateurs en pleine croissance dans le secteur de l’électricité, unis par une mission visant à permettre l’abondance électrique — fournir l’électricité propre rentable et fiable nécessaire pour alimenter la croissance industrielle, la transformation numérique et la prospérité économique à long terme. Ce partenariat marque la formation d’une puissante alliance industrielle, alignant des atouts complémentaires pour générer des synergies commerciales et technologiques, y compris l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement, l’intégration avancée des systèmes et l’exécution accélérée de projets à grande échelle. À l'heure où les temps d'attente des transformateurs américains sont passés de 50 semaines à 127 semaines, cette collaboration répond directement aux pénuries d'approvisionnement en tirant parti de la capacité de fabrication et de la chaîne d'approvisionnement mondiale d'Astor Enerji pour garantir l'accès à des équipements de haute qualité provenant de sources extérieures aux États-Unis.

Aux termes de l'accord :

Energy Vault fournira les solutions BESS B-VAULT™ pour les quatre projets photovoltaïques (PV) raccordés au réseau d’Astor Enerji en Roumanie, fournissant une capacité de stockage combinée allant jusqu’à 2 gigawattheures (GWh). Ces systèmes seront intégrés à la plateforme de système de gestion de l’énergie VaultOS™ d'Energy Vault afin d’optimiser les performances et la stabilité du réseau.

fournira les solutions BESS B-VAULT™ pour les quatre projets photovoltaïques (PV) raccordés au réseau d’Astor Enerji en Roumanie, fournissant une capacité de stockage combinée allant jusqu’à 2 gigawattheures (GWh). Ces systèmes seront intégrés à la plateforme de système de gestion de l’énergie VaultOS™ d'Energy Vault afin d’optimiser les performances et la stabilité du réseau. Astor Enerji fournira des transformateurs et des équipements haute tension pour plus de 1 gigawatt (GW) de projets Energy Vault BESS prévus aux États-Unis, en Australie et en Europe, créant ainsi des gains d’efficacité significatifs dans la chaîne d’approvisionnement du portefeuille mondial d’Energy Vault.

En combinant le portefeuille de solutions matérielles avancées de stockage d’énergie de longue et de courte durée d’Energy Vault et la plateforme logicielle optimisée par l’IA avec l’échelle de fabrication d’Astor Enerji et son bilan mondial en matière de livraison, le partenariat libère l’efficacité opérationnelle, accélère le délai de mise sur le marché et renforce l’infrastructure du réseau dans les régions à forte croissance.

Energy Vault recevra plus de 1 GW de transformateurs et d’équipements haute tension d'Astor pour soutenir ses projets BESS, qui sont en cours de développement et d’exploitation par l’intermédiaire d’Asset Vault, une filiale détenue en exclusivité dédiée à la construction, à la détention et à l’exploitation d’actifs de stockage d’énergie sur les marchés mondiaux à forte croissance. Soutenu par un investissement en actions privilégiées de 300 millions de dollars récemment annoncé, Asset Vault soutient la stratégie de producteur d’électricité indépendant (IPP) d’Energy Vault, permettant des revenus à long terme grâce à des accords d’achat bancables et à la participation au marché libre.

« Ce partenariat ne se limite pas à la fourniture d’équipements, il s’agit d’aligner deux entreprises à forte croissance pour relever les défis les plus urgents de la transition énergétique », déclare Marco Terruzzin, directeur des revenus, Energy Vault. « Ensemble, nous développons la technologie et la capacité de la chaîne d’approvisionnement pour répondre à la demande croissante en énergie des centres de données d’IA et à l’adoption rapide des énergies renouvelables. C’est ainsi que nous produisons l’abondance de puissance et la croissance économique à l’échelle mondiale. »

« L’approche innovante d’Energy Vault en matière de stockage d’énergie, combinée à sa vaste réserve de projets mondiaux, en fait un partenaire idéal dans le cadre de l’expansion de notre présence dans le secteur du stockage de batteries, qui connaît une croissance rapide », déclare Olcay Doğan, directeur financier, Astor Enerji. « Cet accord s’appuie sur notre mission consistant à fournir les infrastructures de réseau nécessaires à un avenir énergétique durable, et nous sommes ravis de créer ensemble une valeur commerciale et technologique durable. »

À propos de Energy Vault

Energy Vault® développe et déploie des solutions de stockage d’énergie à l’échelle des services publics conçues pour transformer l’approche mondiale du stockage de l’énergie durable. Les offres complètes de la société incluent des technologies exclusives de stockage par gravité, de stockage par batterie et de stockage d’énergie par hydrogène vert. Chaque solution de stockage est prise en charge par le logiciel et la plateforme d’intégration du système de gestion de l’énergie indépendant de toute technologie matérielle de la société. Unique au sein du secteur, le portefeuille technologique innovant d’Energy Vault offre des solutions personnalisées de stockage d’énergie à court et à long terme visant à aider les services publics, les producteurs d’énergie indépendants et les grands utilisateurs industriels d’énergie à réduire considérablement les coûts énergétiques nivelés tout en maintenant la fiabilité de l’alimentation. Grâce à l’utilisation de matériaux écologiques et à la capacité d’intégrer les déchets pour une réutilisation bénéfique, la technologie de stockage de l’énergie par gravité d’Energy Vault permet de faciliter la transition vers une économie circulaire, tout en accélérant la transition mondiale vers les énergies propres pour ses clients. Rendez-vous sur www.energyvault.com pour de plus amples renseignements.

À propos d'Astor Enerji

Astor Enerji (BIST : ASTOR) est un fabricant mondial de transformateurs de puissance, de transformateurs de distribution et d'appareillages de commutation haute/moyenne tension, fournissant des solutions de réseau robustes et efficaces en Europe, en Afrique, en Asie et aux États-Unis.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les opinions actuelles de la Société concernant, entre autres, les opérations et les performances financières de la Société. Les déclarations prospectives comprennent des informations relatives aux résultats futurs possibles ou présumés des opérations, y compris des descriptions de notre plan d’affaires et de nos stratégies. Ces déclarations incluent souvent des termes tels que « anticiper », « s’attendre à », « suggérer », « planifier », « croire », « avoir l’intention de », « projeter », « prévoir », « estimer », « viser », « projections », l’emploi du futur ou du conditionnel, et d’autres expressions similaires. Nous basons ces déclarations prospectives ou projections sur nos attentes, plans et hypothèses actuels, établis à la lumière de notre expérience de l’industrie, de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des évolutions futures attendues et d’autres facteurs que nous considérons comme appropriés dans les circonstances du moment. Ces déclarations prospectives sont basées sur nos convictions, hypothèses et attentes en matière de performances futures, en tenant compte des informations dont nous disposons actuellement. Ces déclarations prospectives ne constituent que des prédictions basées sur nos attentes et projections actuelles concernant des événements futurs. es déclarations prospectives impliquent des risques et incertitudes importants susceptibles d’entraîner des écarts importants entre nos résultats réels, notre niveau d’activité, nos performances ou réalisations et ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, y compris : la non-exécution des accords définitifs ; tous changements dans notre stratégie, nos plans d’expansion, les opportunités clients, nos opérations futures, notre situation financière future, les revenus et pertes estimés, les coûts projetés, les perspectives et les plans ; l’incertitude sur le fait que nos attributions, commandes et arriérés, le calendrier des permis et le pipeline développé se traduiront bien par des revenus à l’avenir ; l’absence de garantie que des lettres d’intention non contraignantes et d’autres manifestations d’intérêt aboutiront à des commandes ou à des ventes fermes ; le délai de délivrance des permis ; la possibilité que nos produits soient défectueux ou présumés défectueux ou qu’ils connaissent d’autres défaillances ; la mise en œuvre, l’acceptation par le marché et le succès de notre modèle économique et de notre stratégie de croissance ; notre capacité à développer et maintenir notre marque et notre réputation ; les projections et développements relatifs à nos activités, nos concurrents et notre secteur ; la capacité de nos fournisseurs à livrer en temps opportun les composants ou matières premières nécessaires à la construction de nos systèmes de stockage d’énergie ; l’impact des épidémies sur nos activités et les mesures que nous pourrions prendre en réponse à celles-ci ; nos attentes concernant notre capacité à obtenir et maintenir une protection de la propriété intellectuelle et à ne pas enfreindre les droits d’autrui ; nos attentes concernant la durée pendant laquelle nous continuerons d’être une société en croissance émergente en vertu du JOBS Act ; nos besoins en capitaux futurs et les sources et utilisations de nos liquidités ; la nature internationale de nos opérations et l’impact des guerres ou autres hostilités sur nos activités et sur les marchés mondiaux ; notre capacité à obtenir des financements pour nos opérations et notre future croissance ; nos activités, nos plans d’expansion et nos opportunités ; ainsi que d’autres facteurs importants discutés dans la rubrique « Risk Factors » dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, déposé auprès de la SEC le 31 mars 2025, étant donné que ces facteurs peuvent être mis à jour de temps à autre dans ses autres dépôts auprès de la SEC, accessibles sur le site web de la SEC à www.sec.gov. De nouveaux risques émergent de temps à autre, et il est impossible pour notre direction de prévoir tous les risques, d’évaluer l’impact de tous les facteurs sur nos activités, ou de déterminer dans quelle mesure un facteur, ou une combinaison de facteurs, pourrait entraîner une divergence sensible entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives que nous pourrions faire. Toute déclaration prospective faite par nous dans le cadre du présent communiqué de presse n’est valable qu’à sa date de publication et doit être expressément considérée dans son intégralité à la lumière des mises en garde contenues dans le présent communiqué de presse. Nous ne nous engageons nullement à mettre à jour ni à réviser publiquement toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, de développements futurs ou autre, sauf en cas d’obligation légale. Le lecteur est prié de ne pas accorder une confiance excessive à nos déclarations prospectives.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.