Cushman & Wakefield獲Woodside Energy委任，在全球14個國家為其提供房地產服務

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的房地產服務公司Cushman & Wakefield (NYSE: CWK)已獲全球性能源公司Woodside Energy委任，為該公司的全球辦公資產組合提供綜合房地產解決方案。這份為期五年的全球架構協議涵蓋亞太(APAC)、歐洲、中東和非洲(EMEA)、拉丁美洲(LATAM)以及北美(NOAM)的14個國家。

此次委任代表Cushman & Wakefield的重要里程碑——Woodside Energy成為其第一個總部位於西澳洲珀斯的全球企業服務(GOS)客戶，進一步鞏固了公司在全球的持續成長及核心市場的服務能力優勢。

Cushman & Wakefield將為Woodside Energy的全球業務據點提供綜合設施管理(IFM)、綜合投資組合管理(IPM)以及專案與開發服務(PDS)。

Cushman & Wakefield曾於2018年與Woodside Energy簽署合約，在珀斯為其提供IFM服務，並於2022年將服務範圍擴充至Woodside Energy的休士頓辦事處。

Cushman & Wakefield亞太區全球企業服務主管Cameron Ahrens表示：「我們很高興能強化與Woodside Energy的長期合作關係，並感謝其委託我們支援其不斷發展的全球房地產需求。此次委任體現了我們對持續提供服務、追求營運卓越及提供釋放長期價值的綜合解決方案的承諾。Cushman & Wakefield團隊憑藉全球平台、深厚的技術專長及協作式方法，在全球齊心合力，為Woodside Energy交付高品質成果。」

關於Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK)是全球首屈一指的商業地產服務公司，為房地產業主及租戶提供服務。公司在60個國家/地區擁有近400個辦事處，員工總數約52,000名。2023年，該公司報告其核心服務（房地產、設施和專案管理、租賃、資本市場、估值和其他服務）的收入為95億美元。憑藉屢獲殊榮的文化以及對多元、平等和包容(DEI)、永續發展等的承諾，公司獲得了眾多產業和商業榮譽。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.cushmanwakefield.com 。

