アンダーセン・コンサルティング、アドバイザリと市場インテリジェンス企業のベンチャーズと提携

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、中東に拠点を置く主要なアドバイザリ及びビジネスインテリジェンス企業のベンチャーズとの協力契約を発表しました。これにより市場分析、経済アドバイザリ、そして主要部門における産業予測の機能を強化します。

2002年に創業したベンチャーズは、アドバイザリ、消費者調査、ビジネスインテリジェンスの包括的なサービスを、ベンチャーズオンサイト、ベンチャーズコネクト、及びマーケットリサーチの部門で提供しています。同社は先進的な分析ツールと深い地域的専門性を備え、政府、開発者、サプライヤーや投資家の戦略決定をサポートしています。建設、石油・ガス、公的機関に特化するベンチャーズは、上場企業、地域代理店、そして多国籍企業にサービスを展開しています。

「アンダーセン・コンサルティングとの協力により、私たちはグローバル機能を拡大し、サービス提供を高めることができます。そして顧客の皆さんにより国際的な視点を提供することができます。」と、ベンチャーズのアフマド・カブラCEOは述べています。「アンダーセン・コンサルティングのグローバルプラットフォームを通じて、幅広い種類のソリューションを提供することができます。顧客の皆さんにより高い付加価値を提供し、成長していける機会を大変光栄に思います。」

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォーサッツは、次のように述べています。「ベンチャーズは、非常に重要なインテリジェンスと顧客への戦略的助言の提供について、優れた記録を誇っています。この協力は当社拡大の次なるステップとなり、シームレスなサービスと深い分野の知識を、国境を超えて顧客の皆さんに提供することができます。」

