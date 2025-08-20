-

アンダーセン・コンサルティング、アドバイザリと市場インテリジェンス企業のベンチャーズと提携

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、中東に拠点を置く主要なアドバイザリ及びビジネスインテリジェンス企業のベンチャーズとの協力契約を発表しました。これにより市場分析、経済アドバイザリ、そして主要部門における産業予測の機能を強化します。

2002年に創業したベンチャーズは、アドバイザリ、消費者調査、ビジネスインテリジェンスの包括的なサービスを、ベンチャーズオンサイト、ベンチャーズコネクト、及びマーケットリサーチの部門で提供しています。同社は先進的な分析ツールと深い地域的専門性を備え、政府、開発者、サプライヤーや投資家の戦略決定をサポートしています。建設、石油・ガス、公的機関に特化するベンチャーズは、上場企業、地域代理店、そして多国籍企業にサービスを展開しています。

「アンダーセン・コンサルティングとの協力により、私たちはグローバル機能を拡大し、サービス提供を高めることができます。そして顧客の皆さんにより国際的な視点を提供することができます。」と、ベンチャーズのアフマド・カブラCEOは述べています。「アンダーセン・コンサルティングのグローバルプラットフォームを通じて、幅広い種類のソリューションを提供することができます。顧客の皆さんにより高い付加価値を提供し、成長していける機会を大変光栄に思います。」

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォーサッツは、次のように述べています。「ベンチャーズは、非常に重要なインテリジェンスと顧客への戦略的助言の提供について、優れた記録を誇っています。この協力は当社拡大の次なるステップとなり、シームレスなサービスと深い分野の知識を、国境を超えて顧客の皆さんに提供することができます。」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。当社はアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合しており、世界2万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて500以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスのノウハウを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

アンダーセン・コンサルティング、オーストラリアのリバティITコンサルティング・グループの参画により事業基盤を拡大

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、リバティITを迎え入れ、デジタル・トランスフォーメーションの能力をさらに強化します。リバティITは、金融サービス分野におけるエンタープライズ向けデジタル・トランスフォーメーションの大手プロバイダーです。 2016年に設立され、オーストラリアに本社を置くリバティITは、銀行、資産運用機関、証券取引所など、トップクラスの金融サービス機関向けのテクノロジー・コンサルティングを専門としています。同社は、銀行システムのモダナイゼーション、決済、データおよびデジタル分野を強みとしており、クラウドネイティブ・ソリューションの導入、システム統合、データ移行、エンジニアリング、DevOps、AI、企業の合併および統合に重点を置いています。市場で高い評価を得ているリバティITは、顧客と協働し、大規模に展開可能なプラットフォームを提供するとともに、業務効率の向上、パフォーマンスの最適化、コストの削減、プロジェクト成功の可能性の最大化、およびデジタル・トランスフォーメーション施策の加速を実現して...

アンダーセン・コンサルティング、Nisosを通じてリスク管理能力を拡充

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、米国に拠点を置き、人的リスク管理を専門とするNisosとの協業契約を通じて、自社の対応力を強化します。Nisosは、人員、業務、組織の完全性を標的とする新たな脅威を特定し、軽減するためのインテリジェンス主導型ソリューションを提供しています。 2015年に設立されたNisosは、人的リスク管理を専門とし、内部脅威インテリジェンス、経営幹部向けのデジタル保護、採用詐欺防止、第三者評価、イベント主導型調査、脅威監視などのサービスを提供しています。同社のオープンソース・インテリジェンス・ソリューションは、敵対的行動を特定し、高品質な専任サービスと独自の人的リスク管理プラットフォーム「Ascend」を組み合わせて、実行可能なインサイトを提供しています。 「Nisosは、人為要因による脅威には特化したインテリジェンス主導型ソリューションが必要であるという信念の下に設立されました」と、Nisosの最高経営責任者（CEO）であるライアン・ラサール氏は述べています。「当社のチームは、国家安...

アンダーセン・コンサルティング、アラモ・コンスルトーレスと提携しプラットフォームを拡大

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、アラモ・コンスルトーレスとの提携によるテクノロジー変革分野の拡大を発表しました。 2012年にアルゼンチンで設立されたアラモ・コンスルトーレスは、ラテンアメリカ、北米、欧州の顧客向けにカスタマイズされたテクノロジーソリューションを提供するブティックコンサルティングファームで、小売、製造、金融、物流、エネルギー、ヘルスケア、自動車業界の顧客に対し、システム導入、アップグレード、継続的管理を含むSAPライフサイクル全体にわたるエンドツーエンドのサポートを行っています。アラモ・コンスルトーレスのサービスは、機能・技術コンサルティング、システム移行、サステナビリティ、デジタルトランスフォーメーション、アウトソーシング分野など多岐にわたります。 アラモ・コンスルトーレスの創業者兼CEOのパブロ・ビジャミル氏は、「アラモ・コンスルトーレスでは、複雑さを明確化し、柔軟性、整合性、そして長期的ビジョンに基づき、テクノロジーを通じたクライアントの発展を支援しています。今回のアンダーセン・コ...
Back to Newsroom