Energy Vault y Astor Enerji de Turquía lanzan una alianza estratégica global con implementaciones de BESS que suman 2 GWh y la adquisición de transformadores de 1 GW de Astor Enerji

WESTLAKE VILLAGE, California, y ESTAMBUL--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV), líder mundial en soluciones de almacenamiento de energía a escala de red, y Astor Enerji (BIST: ASTOR), fabricante líder mundial de transformadores de potencia de alta calidad y equipos de alto voltaje, anunciaron hoy la firma de un Acuerdo Estratégico Global para fortalecer las cadenas de suministro globales para sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés) y acelerar la implementación de almacenamiento de energía a gran escala e infraestructura de red en múltiples mercados.

Esta alianza global reúne a dos innovadores de rápido crecimiento en el sector energético, unidos por la misión de impulsar la abundancia energética: suministrar la electricidad limpia, rentable y fiable necesaria para impulsar el crecimiento industrial, la transformación digital y la prosperidad económica a largo plazo. Esta alianza marca la formación de una sólida alianza industrial, que aúna fortalezas complementarias para generar sinergias comerciales y tecnológicas, como la eficiencia de la cadena de suministro, la integración avanzada de sistemas y la ejecución acelerada de proyectos a gran escala. En un momento en que los tiempos de espera de los transformadores en EE. UU. se han extendido de 50 a 127 semanas, esta colaboración aborda directamente la escasez de suministro aprovechando la capacidad de fabricación y la cadena de suministro global de Astor Enerji para garantizar el acceso a equipos de alta calidad procedentes de fuentes fuera de las zonas de interés para EE. UU.

Disposiciones del acuerdo:

Energy Vault suministrará soluciones BESS B-VAULT™ para los cuatro proyectos fotovoltaicos (FV) conectados a la red de Astor Enerji en Rumania, para proporcionar una capacidad de almacenamiento combinada de hasta 2 gigavatios-hora (GWh). Estos sistemas se integrarán con la plataforma para el sistema de gestión de energía VaultOS™ de Energy Vault que brindará un desempeño óptimo y estabilidad en la red.

Astor Enerji proporcionará transformadores y equipos de alto voltaje para más de 1 gigavatio (GW) de proyectos BESS de Energy Vault planificados en Estados Unidos, Australia y Europa, lo que creará importantes eficiencias en la cadena de suministro en toda la cartera global de Energy Vault.

Al combinar la cartera de soluciones avanzadas de hardware de almacenamiento de energía de larga y corta duración, y la plataforma de software impulsada por IA de Energy Vault con la escala de fabricación y el historial de entrega global de Astor Enerji, la asociación desbloquea la eficiencia operativa, acelera el tiempo de comercialización y fortalece la infraestructura de la red en regiones de alto crecimiento.

Energy Vault obtendrá más de 1 GW de transformadores y equipos de alto voltaje de Astor para respaldar sus proyectos BESS, que se están desarrollando y operando a través de Asset Vault, una subsidiaria de propiedad absoluta dedicada a construir, poseer y operar activos de almacenamiento de energía en mercados globales de alto crecimiento. Con el respaldo de una inversión de capital preferido de $300 millones anunciada recientemente, Asset Vault respalda la estrategia de productor independiente de energía (IPP, por sus silgas en inglés) de Energy Vault, lo que permite ingresos a largo plazo mediante acuerdos de compra financiables y participación en el mercado comercial.

“Esta asociación va más allá del suministro de equipos: se trata de alinear a dos empresas de alto crecimiento para resolver los desafíos más urgentes en la transición energética”, señaló Marco Terruzzin, director de ingresos de Energy Vault. “Juntos, estamos desarrollando la tecnología y la capacidad de la cadena de suministro para satisfacer la creciente demanda energética de los centros de datos de IA y la rápida adopción de energías renovables. Así es como generamos abundancia energética y crecimiento económico a escala global”.

“El enfoque innovador de Energy Vault para el almacenamiento de energía, combinado con su extensa cartera de proyectos globales, los convierte en un socio ideal a medida que expandimos nuestra presencia en el sector de almacenamiento de baterías en rápido crecimiento”, señaló Olcay Doğan, director financiero, Astor Enerji. “Este acuerdo se basa en nuestra misión de proporcionar la infraestructura de red necesaria para un futuro energético sostenible, y estamos entusiasmados de crear valor comercial y tecnológico duradero juntos”.

Acerca de Energy Vault

Energy Vault® desarrolla e implementa soluciones de almacenamiento de energía a escala de red de servicio público diseñadas para transformar el enfoque de mundo respecto del almacenamiento de energía sostenible. La oferta de productos integral de la empresa incluye tecnologías patentadas de almacenamiento por gravedad, almacenamiento en baterías y almacenamiento de energía de hidrógeno. Cada solución de almacenamiento tiene el apoyo de la plataforma de integración y el software de sistema de gestión de energía con tecnología de hardware neutro de la Empresa. La cartera de innovadoras tecnologías de Energy Vault, exclusivas en el sector, ofrece soluciones de almacenamiento de energía personalizadas a corto y largo plazo para ayudar a que empresas de servicios públicos, productores de energía independientes y grandes usuarios de energía industriales reduzcan los costos nivelados de energía y, al mismo tiempo, conserven la confiabilidad de la energía. Al usar materiales ecológicos, junto con la capacidad de integrar materiales de desecho para su reutilización beneficiosa, la tecnología de almacenamiento de energía por gravedad de Energy Vault facilita el cambio a una economía circular y acelera la transición hacia una energía limpia global para sus clientes. Visite www.energyvault.com para obtener más información.

Acerca de Astor Enerji

Astor Enerji (BIST: ASTOR) es fabricante global de transformadores de potencia, transformadores de distribución y equipos de conmutación de alto y medio voltaje, que proporciona soluciones de red robustas y eficientes en Europa, África, Asia y Estados Unidos.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas que reflejan la opinión actual de la Compañía respecto, entre otros aspectos, a sus operaciones y resultados financieros. Las declaraciones prospectivas incluyen información sobre resultados operativos futuros, posibles o previstos, incluyendo descripciones de nuestro plan de negocios y estrategias. Estas declaraciones a menudo incluyen términos como “anticipar”, “esperar”, “sugerir”, “planear”, “creer”, “pretender”, “proyectar”, “pronosticar”, “estimar”, “objetivos”, “proyecciones”, “debería”, “podría”, “haría”, “puede”, “podrá”, “hará” y otras expresiones similares. Basamos estas declaraciones o proyecciones prospectivas en nuestras expectativas, planes y suposiciones actuales a partir de nuestra experiencia en el sector, así como en nuestra percepción de las tendencias históricas, las condiciones actuales, los desarrollos futuros previstos y otros factores que consideramos apropiados dadas las circunstancias del momento. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestras creencias, suposiciones y expectativas sobre el rendimiento futuro, considerando la información disponible. Estas declaraciones prospectivas son únicamente predicciones basadas en nuestras expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros. Estas declaraciones prospectivas involucran riesgos e incertidumbres significativos que podrían causar que nuestros resultados reales, nivel de actividad, desempeño o logros difieran materialmente de los resultados, nivel de actividad, desempeño o logros expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas, incluyendo la falta de ejecución de acuerdos definitivos, cambios en nuestra estrategia, nuestros planes de expansión, oportunidades de clientes, operaciones futuras, posición financiera futura, ingresos y pérdidas estimados, costos proyectados, perspectivas y planes; la incertidumbre de nuestras adjudicaciones, reservas y carteras de pedidos y la cartera desarrollada en relación con los ingresos futuros; la falta de garantía de que las cartas de intención no vinculantes y otras indicaciones de interés puedan dar lugar a pedidos o ventas vinculantes; el calendario de permisos; la posibilidad de que nuestros productos sean o se alegue que son defectuosos o experimenten otras fallas; la implementación, la aceptación en el mercado y el éxito de nuestro modelo de negocio y estrategia de crecimiento; nuestra capacidad para desarrollar y mantener nuestra marca y reputación; desarrollos y proyecciones relacionados con nuestro negocio, nuestros competidores y la industria; la capacidad de nuestros proveedores para entregar los componentes o materias primas necesarios para la construcción de nuestros sistemas de almacenamiento de energía de manera oportuna; el impacto de las epidemias de salud en nuestro negocio y las acciones que podemos tomar en respuesta a ello; nuestras expectativas con respecto a nuestra capacidad para obtener y mantener la protección de la propiedad intelectual y no infringir los derechos de terceros; expectativas con respecto al tiempo durante el cual seremos una empresa de crecimiento emergente bajo la Ley JOBS; nuestros futuros requisitos de capital y fuentes y usos de efectivo; la naturaleza internacional de nuestras operaciones y el impacto de la guerra u otras hostilidades en nuestro negocio y los mercados globales; nuestra capacidad para obtener financiamiento para nuestras operaciones y crecimiento futuro; nuestro negocio, planes de expansión y oportunidades y otros factores importantes analizados en el título “Factores de riesgo” en nuestro Informe anual en el Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2024, presentado ante la SEC el 31 de marzo de 2025, ya que dichos factores pueden actualizarse ocasionalmente en sus otras presentaciones ante la SEC, accesibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Ocasionalmente, surgen nuevos riesgos, y nuestra gerencia no puede predecir todos los riesgos ni evaluar el impacto de todos los factores en nuestro negocio ni en qué medida cualquier factor, o combinación de factores, puede causar que los resultados reales difieran significativamente de los contenidos en nuestras declaraciones prospectivas. Cualquier declaración prospectiva que realicemos en este comunicado de prensa se refiere únicamente a la fecha del mismo y está expresamente condicionada en su totalidad por las advertencias incluidas en el mismo. No asumimos ninguna obligación de actualizar ni revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o por cualquier otro motivo, salvo que lo exija la legislación aplicable. No debe confiar indebidamente en nuestras declaraciones prospectivas.

