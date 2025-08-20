Energy Vault und Astor Enerji aus der Türkei starten globale strategische Partnerschaft mit BESS-Implementierungen von insgesamt 2 GWh und Beschaffung von Transformatoren mit einer Leistung von 1 GW durch Astor Enerji

WESTLAKE VILLAGE, Kalifornien & ISTANBUL--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV), ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen im Netzmaßstab, und Astor Enerji (BIST: ASTOR), ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Leistungstransformatoren und Hochspannungsanlagen, gaben heute die Unterzeichnung einer globalen strategischen Vereinbarung bekannt, um die globalen Lieferketten für Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) zu stärken und den Einsatz von groß angelegten Energiespeicher- und Netzinfrastrukturen in mehreren Märkten zu beschleunigen.

Diese globale Allianz vereint zwei schnell wachsende Innovatoren im Energiesektor, die sich gemeinsam für die Schaffung von Energie im Überfluss einsetzen – durch die Bereitstellung kostengünstiger und zuverlässiger sauberer Elektrizität, die für das industrielle Wachstum, die digitale Transformation und langfristigen wirtschaftlichen Wohlstand erforderlich ist. Die Partnerschaft markiert die Bildung einer starken Industrieallianz, die komplementäre Stärken bündelt, um kommerzielle und technologische Synergien zu erschließen – darunter Effizienz in der Lieferkette, fortschrittliche Systemintegration und beschleunigte Umsetzung von Projekten im Versorgungsmaßstab. In einer Zeit, in der die Wartezeiten für Transformatoren in den USA von 50 Wochen auf bis zu 127 Wochen angestiegen sind, begegnet diese Zusammenarbeit Lieferengpässen direkt, indem sie die Fertigungskapazitäten und die globale Lieferkette von Astor Enerji nutzt, um den Zugang zu hochwertigen Geräten aus Quellen außerhalb der für die USA kritischen Regionen sicherzustellen.

Im Rahmen der Vereinbarung:

Wird Energy Vault B-VAULT™ BESS-Lösungen für die vier netzgekoppelten Photovoltaikprojekte (PV) von Astor Enerji in Rumänien liefern und damit eine Gesamtspeicherkapazität von bis zu 2 Gigawattstunden (GWh) bereitstellen. Diese Systeme werden in die Energiemanagement-Systemplattform VaultOS™ von Energy Vault integriert, um eine optimale Leistung und Netzstabilität zu gewährleisten.

Wird Astor Enerji Transformatoren und Hochspannungsausrüstung für mehr als 1 Gigawatt (GW) an Energy Vault BESS-Projekten liefern, die in den Vereinigten Staaten, Australien und Europa geplant sind, wodurch erhebliche Effizienzsteigerungen in der Lieferkette des globalen Portfolios von Energy Vault erzielt werden.

Durch die Kombination des Portfolios von Energy Vault aus fortschrittlichen Hardware-Lösungen für die Lang- und Kurzzeitspeicherung von Energie und einer KI-gesteuerten Softwareplattform mit der Fertigungskapazität und der globalen Liefererfahrung von Astor Enerji ermöglicht die Partnerschaft eine höhere Betriebseffizienz, verkürzt die Markteinführungszeit und stärkt die Netzinfrastruktur in wachstumsstarken Regionen.

Energy Vault wird über 1 GW an Transformatoren und Hochspannungsausrüstung von Astor beziehen, um seine BESS-Projekte zu unterstützen, die über Asset Vault entwickelt und betrieben werden – eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, die sich auf den Bau, den Besitz und den Betrieb von Energiespeicheranlagen in wachstumsstarken globalen Märkten spezialisiert hat. Gestützt durch eine kürzlich angekündigte Vorzugsaktieninvestition in Höhe von 300 Millionen US-Dollar untermauert Asset Vault die Strategie von Energy Vault als unabhängiger Stromerzeuger (IPP) und ermöglicht langfristige Einnahmen durch bankfähige Abnahmevereinbarungen und die Teilnahme am Handelsmarkt.

„Bei dieser Partnerschaft geht es um mehr als nur um die Lieferung von Ausrüstung – es geht darum, zwei wachstumsstarke Unternehmen zusammenzubringen, um die dringendsten Herausforderungen der Energiewende zu lösen“, sagte Marco Terruzzin, Chief Revenue Officer, Energy Vault. „Gemeinsam bauen wir die Technologie und die Lieferkettenkapazitäten auf, um den steigenden Strombedarf von KI-Rechenzentren und die rasche Einführung erneuerbarer Energien zu decken. So sorgen wir weltweit für Energie im Überfluss und Wirtschaftswachstum.“

„Der innovative Ansatz von Energy Vault im Bereich der Energiespeicherung in Verbindung mit ihrer umfangreichen globalen Projektpipeline macht das Unternehmen zu einem idealen Partner für uns, da wir unsere Präsenz im schnell wachsenden Bereich der Batteriespeicherung ausbauen möchten“, so Olcay Doğan, Chief Financial Officer, Astor Enerji. „Diese Vereinbarung baut auf unserer Mission auf, die für eine nachhaltige Energiezukunft erforderliche Netzinfrastruktur bereitzustellen, und wir freuen uns darauf, gemeinsam dauerhaften kommerziellen und technologischen Mehrwert zu schaffen.“

Über Energy Vault

Energy Vault® entwickelt und implementiert Lösungen für die Energiespeicherung im industriellen Maßstab, um den weltweiten Ansatz der nachhaltigen Energiespeicherung zu verändern. Das umfassende Angebot des Unternehmens umfasst eigene Technologien zur Speicherung von Energie auf Basis der Schwerkraft, von Batterien und von grünem Wasserstoff. Jede Speicherlösung wird von der hardware-technologieunabhängigen Energiemanagementsystem-Software und Integrationsplattform des Unternehmens unterstützt. Das innovative Technologieportfolio von Energy Vault ist einzigartig in der Branche und bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Speicherung von Energie über kurze und lange Zeiträume, die es Energieversorgern, unabhängigen Stromerzeugern und großen industriellen Energieverbrauchern ermöglichen, die Energiekosten deutlich zu senken und gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu gewährleisten. Durch die Verwendung umweltfreundlicher Materialien und die Möglichkeit, Abfallstoffe für eine sinnvolle Wiederverwendung zu integrieren, erleichtert die auf Schwerkraft basierende Energiespeichertechnologie von Energy Vault den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft und beschleunigt gleichzeitig den globalen Übergang zu sauberer Energie für seine Kunden. Bitte besuchen Sie www.energyvault.com für weitere Informationen.

Über Astor Enerji

Astor Enerji (BIST: ASTOR) ist ein weltweit tätiger Hersteller von Leistungstransformatoren, Verteiltransformatoren und Hochspannungs-/Mittelspannungsschaltanlagen, der robuste und effiziente Netzlösungen in Europa, Afrika, Asien und den USA anbietet.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens widerspiegeln, u.a. in Bezug auf die Geschäftstätigkeit und die finanzielle Performance des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Informationen über mögliche oder angenommene zukünftige Geschäftsergebnisse, einschließlich Beschreibungen unseres Geschäftsplans und unserer Strategien. Diese Aussagen enthalten häufig Wörter wie „antizipieren“, „erwarten“, „vorschlagen“, „planen“, „glauben“, „beabsichtigen“, „projizieren“, „prognostizieren“, „schätzen“, „zielt ab“, „Projektionen“, „sollten“, „könnten“, „würden“, „können“, „werden“ und ähnliche Ausdrücke. Wir stützen diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Prognosen auf unsere derzeitigen Erwartungen, Pläne und Annahmen, die wir vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen in unserer Branche sowie unserer Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die wir unter den jeweiligen Umständen für angemessen halten, getroffen haben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren Einschätzungen, Annahmen und Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung unter Berücksichtigung der uns derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die auf unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten erhebliche Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder impliziert genannten Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen, einschließlich des Nichtzustandekommens endgültiger Vereinbarungen, Änderungen unserer Strategie, Expansionspläne, Kundenmöglichkeiten, zukünftigen Geschäftstätigkeit, zukünftigen Finanzlage, geschätzten Einnahmen und Verlusten, prognostizierten Kosten, Aussichten und Plänen; die Ungewissheit unserer Aufträge, Buchungen und Auftragsbestände sowie der entwickelten Pipeline, die zukünftigen Umsätzen entspricht; die fehlende Gewähr, dass unverbindliche Absichtserklärungen und andere Interessensbekundungen zu verbindlichen Aufträgen oder Verkäufen führen; der Zeitpunkt der Erteilung von Genehmigungen; die Möglichkeit, dass unsere Produkte fehlerhaft sind oder als fehlerhaft beanstandet werden oder andere Mängel aufweisen; die Umsetzung, Marktakzeptanz und der Erfolg unseres Geschäftsmodells und unserer Wachstumsstrategie; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unseren Ruf aufzubauen und zu pflegen; Entwicklungen und Prognosen in Bezug auf unser Geschäft, unsere Wettbewerber und unsere Branche; die Fähigkeit unserer Lieferanten, die für die Herstellung unserer Energiespeichersysteme erforderlichen Komponenten oder Rohstoffe rechtzeitig zu liefern; die Auswirkungen von Gesundheitskrisen auf unser Geschäft und die Maßnahmen, die wir als Reaktion darauf ergreifen könnten; unsere Erwartungen hinsichtlich unserer Fähigkeit, Schutzrechte zu erwerben und aufrechtzuerhalten und die Rechte anderer nicht zu verletzen; Erwartungen hinsichtlich des Zeitraums, in dem wir gemäß dem JOBS Act als aufstrebendes Wachstumsunternehmen gelten; unser künftiger Kapitalbedarf sowie die Herkunft und Verwendung von Barmitteln; die internationale Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit und die Auswirkungen von Kriegen oder anderen Feindseligkeiten auf unser Geschäft und die globalen Märkte; unsere Fähigkeit, Finanzmittel für unsere Geschäftstätigkeit und unser künftiges Wachstum zu beschaffen; unser Geschäft, unsere Expansionspläne und -möglichkeiten sowie andere wichtige Faktoren, die unter der Überschrift „Risikofaktoren” in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, der am 31. März 2025 bei der SEC eingereicht wurde, erläutert sind, da diese Faktoren von Zeit zu Zeit in anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen aktualisiert werden können, die auf der Website der SEC unter www.sec.gov zugegriffen werden kann. Von Zeit zu Zeit treten neue Risiken auf, und es ist unserem Management nicht möglich, alle Risiken vorherzusagen. Wir können auch nicht die Auswirkungen aller Faktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, beurteilen. Jede von uns in dieser Pressemitteilung gemachte zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung und wird in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Warnhinweise eingeschränkt. Wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt. Sie sollten sich nicht übermäßig auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

