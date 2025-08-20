Eaton Cummins Automated Transmission Technologies celebra el hito de las 500 000 transmisiones Endurant con Werner

GALESBURG, Mich.--(BUSINESS WIRE)--Eaton Cummins Automated Transmission Technologies anunció el día de hoy la producción de su transmisión Endurant número 500 000, un hito significativo que subraya el compromiso continuo que tiene Eaton Cummins con el suministro de soluciones de transmisión que sean innovadoras, eficientes y de alto rendimiento para la industria de los vehículos comerciales.

La unidad número 500 000 se entregó a Werner®, un cliente de larga trayectoria y una de las primeras flotas en adoptar la transmisión Endurant luego de su lanzamiento en el año 2017. La inversión continua de Werner en la plataforma Endurant pone de relieve el rendimiento, la durabilidad y la eficiencia de combustible probados de la transmisión en diversas aplicaciones.

Para conmemorar este logro, se celebró una ceremonia especial en la planta de camiones Kenworth en Chillicothe, Ohio, donde salió de la línea de montaje un nuevo Kenworth T680 equipado con la transmisión histórica. Eaton Cummins entregó una placa conmemorativa a Werner en reconocimiento a su colaboración y dedicación compartida a la innovación.

"Estamos muy orgullosos de alcanzar este hito y de celebrarlo con Werner, una flota que ha estado con nosotros desde el comienzo de la aventura Endurant", afirmó Josh Mejeur, director regional de Eaton Cummins. "Este logro refleja la solidez de nuestras alianzas y el valor que nuestros clientes ven en la plataforma Endurant".

"Werner lleva más de 40 años trabajando con Eaton, y estamos orgullosos de haber recibido la primera transmisión Endurant", afirmó Scott Reed, vicepresidente sénior de Mantenimiento de Werner. "Este hito refleja nuestro compromiso compartido con la innovación y con proporcionar a nuestros conductores equipos fiables y eficientes que cumplan las necesidades de nuestros clientes".

La familia de transmisiones Endurant ha crecido hasta incluir múltiples variantes, entre las que se incluyen Endurant HD, Endurant HD V, Endurant HD N, Endurant XD, Endurant XD Pro y Endurant XD N, que brindan servicio tanto en el mercado de carretera como en el profesional. Conocida por su diseño ligero, sus avanzadas funciones de software y su fácil manejo, Endurant sigue marcando la pauta en transmisiones manuales automatizadas en Norteamérica y más allá.

Acerca de Eaton Cummins

Eaton Cummins Automated Transmission Technologies es una empresa conjunta al 50 % entre Eaton y Cummins que ofrece transmisiones automatizadas líderes en el sector para vehículos comerciales. La empresa conjunta combina las fortalezas de ambas compañías para brindar soluciones de tren motriz inteligentes y conectadas que mejoran el rendimiento, la eficiencia del combustible y el tiempo de actividad.

Acerca de Werner Enterprises

Werner Enterprises, Inc. ofrece servicios superiores de transporte y logística por camión a clientes de Estados Unidos, México y Canadá. Con unos ingresos de USD 3000 millones en 2024, una moderna flota de camiones y remolques, casi 13 000 empleados con talento y nuestra innovadora tecnología Werner EDGE® somos un proveedor de soluciones esencial para los clientes que valoran la integridad de su cadena de suministro y requieren un servicio seguro, excepcional y puntual. Werner® brinda servicios de transporte de carga dedicados y unidireccionales, así como servicios de logística que incluyen intermediación de transporte de carga, gestión de fletes, transporte intermodal y última milla. Werner adopta la inclusión como un valor fundamental y gestiona los riesgos y oportunidades clave a través de una estrategia de sostenibilidad equilibrada.

