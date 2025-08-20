Cushman & Wakefield获Woodside Energy委任，在全球14个国家为其提供房地产服务

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的房地产服务公司Cushman & Wakefield (NYSE: CWK)已获跨国能源公司Woodside Energy委任，为该公司的全球办公资产组合提供综合房地产解决方案。这份为期五年的全球框架协议覆盖亚太(APAC)、欧洲、中东和非洲(EMEA)、拉丁美洲(LATAM)以及北美(NOAM)的14个国家。

此次委任标志着Cushman & Wakefield的重要里程碑——Woodside Energy作为其首个总部位于西澳大利亚珀斯的全球企业服务(GOS)客户，进一步巩固了公司在全球的持续增长及核心市场的服务能力优势。

Cushman & Wakefield将为Woodside Energy的全球业务网点提供综合设施管理(IFM)、综合投资组合管理(IPM)以及项目与开发服务(PDS)。

Cushman & Wakefield曾于2018年获得Woodside Energy授予的合同，在珀斯为其提供IFM服务，并于2022年将服务范围扩展至Woodside Energy的休斯顿办事处。

Cushman & Wakefield亚太区全球企业服务主管Cameron Ahrens表示：“我们很高兴能加强与Woodside Energy的长期合作关系，并感谢其委托我们支持其不断发展的全球房地产需求。此次委任体现了我们对持续提供服务、追求运营卓越及提供释放长期价值的综合解决方案的承诺。Cushman & Wakefield团队依托全球平台、深厚的技术专长及协作式方法，在全球范围内齐心合力，为Woodside Energy交付高质量成果。”

关于Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK)是全球领先的商业地产服务公司，为房地产业主及租户提供服务。公司在60个国家/地区拥有近400个办事处，员工总数约52,000名。2023年，该公司报告其核心服务（房地产、设施和项目管理、租赁、资本市场、估值和其他服务）的收入为95亿美元。凭借屡获殊荣的文化以及对多元、平等和包容(DEI)、可持续发展等的承诺，公司获得了众多行业和商业荣誉。如需了解更多信息，请访问 www.cushmanwakefield.com 。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。