Energy Vault與土耳其公司Astor Enerji啟動全球策略性合作夥伴關係，將部署總計2 GWh的電池儲能系統並從Astor Enerji採購1 GW變壓器

加州西湖村和伊斯坦堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球電網級儲能解決方案領導者Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV)與全球首屈一指的優質電力變壓器和高壓設備製造商Astor Enerji (BIST: ASTOR)今日宣布簽署全球策略協議，以強化電池儲能系統(BESS)的全球供應鏈，並加快多個市場的大規模儲能及電網基礎設施部署。

這一全球聯盟匯聚了電力產業兩家快速成長的創新企業，雙方以實現電力豐裕為共同使命，將攜手提供具有成本效益且可靠的潔淨電力，為工業成長、數位化轉型和長期經濟繁榮提供動力。此次合作代表一個強大產業聯盟的形成，透過整合互補優勢釋放商業與技術綜效，包括供應鏈效率提升、先進系統整合以及公用事業規模專案的加快執行。在美國變壓器交付週期已從50周延長至127周的當下，該合作透過利用Astor Enerji的製造能力和全球供應鏈，直接解決供應短缺問題，確保從美國關注區域以外的來源取得高品質設備。

根據協議：

將為Astor Enerji在羅馬尼亞的四個並網太陽能光電(PV)專案供應B-VAULT™ BESS解決方案，合計儲能容量達2 GWh。這些系統將與Energy Vault的VaultOS™能源管理系統平台相整合，以實現最佳效能和電網穩定性。 Astor Enerji將為Energy Vault計畫在美國、澳洲和歐洲部署的逾1 GW BESS專案提供變壓器和高壓設備，為Energy Vault的全球投資組合創造顯著的供應鏈效率。

透過將Energy Vault的先進長時和短時儲能硬體解決方案組合及AI驅動的軟體平台與Astor Enerji的製造規模和全球交付記錄相結合，此次合作將釋放營運效率、縮短上市時間，並強化高成長地區的電網基礎設施。

Energy Vault將從Astor採購超過1 GW的變壓器和高壓設備，以支援其透過Asset Vault開發和營運的BESS專案。Asset Vault是Energy Vault的獨資子公司，致力於在全球高成長市場建設、持有和營運儲能資產。在最近宣布的3億美元優先股權投資支援下，Asset Vault支撐著Energy Vault的獨立發電業者(IPP)策略，透過可融資的承購協議和參與商業市場來實現長期收入。

Energy Vault營收長Marco Terruzzin表示：「此次合作不僅關乎設備供應，更是兩家高成長企業攜手因應能源轉型中最緊迫挑戰的策略協同。我們共同建構技術和供應鏈能力，以滿足AI資料中心激增的電力需求和再生能源的快速普及。這正是我們在全球實現電力豐裕和經濟成長的方式。」

Astor Enerji財務長Olcay Doğan表示：「Energy Vault在儲能領域的創新方法，加上其廣泛的全球專案儲備，使其成為我們在快速成長的電池儲能領域擴充業務的理想合作夥伴。該協議延續了我們提供永續能源未來所需電網基礎設施的使命，我們很高興能共同創造持久的商業和技術價值。」

關於Energy Vault

Energy Vault®開發和部署公用事業規模的儲能解決方案，旨在改變世界永續儲能的方式。公司的綜合產品包括專有的以重力為基礎的儲存、電池儲存和綠色氫能儲存技術。每種儲能解決方案都由該公司與硬體技術無關的能源管理系統軟體和整合平台提供支援。Energy Vault的創新技術組合在業界獨具特色，可提供客製化的短時和長時儲能解決方案，協助公用事業公司、獨立發電業者和大型工業能源使用者在保持電力可靠性的同時大幅降低均化能源成本。Energy Vault的重力儲能技術利用能夠整合廢棄物進行有益再利用的環保材料，在為客戶加快全球潔淨能源轉型的同時，推動向循環經濟的改變。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.energyvault.com。

關於Astor Enerji

Astor Enerji (BIST: ASTOR)是電力變壓器、配電變壓器及高壓/中壓開關設備的全球性製造商，為歐洲、非洲、亞洲和美國提供穩健高效的電網解決方案。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，反映了公司目前對其營運和財務業績等方面的看法。前瞻性陳述包括有關可能或假設的未來營運結果的資訊，包括對我們的業務計畫和策略的描述。這些陳述通常包含諸如「預期」、「期望」、「顯示」、「計畫」、「相信」、「打算」、「推測」、「預測」、「估計」、「目標」、「預計」、「應該」、「可能」、「將會」、「也許」、「或許」和「將」等字詞以及其他類似表達。我們以目前的預期、計畫和假設為基礎做出這些前瞻性陳述或預測，這些預期、計畫和假設是根據我們在業界的經驗、對歷史趨勢的看法、目前狀況、預期未來發展以及我們認為在當時情況下適當的其他因素做出。這些前瞻性陳述依據我們對未來業績的信念、假設和預期，並考量了我們目前可獲得的資訊。這些前瞻性陳述只是依據我們目前對未來事件的預期和預測做出的預測，涉及重大風險和不確定性，可能導致我們的實際結果、活動水準、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的結果、活動水準、業績或成就存在重大差異，包括未能簽署最終協議、我們的策略變化、擴張計畫、客戶機會、未來營運、未來財務狀況、估計收入和損失、預期成本、前景和計畫；我們的合約簽署、訂單和積壓訂單以及已開發的專案儲備情況的不確定性，這些都與未來的收入相關；無法保證非約束性意向書和其他意向表示能夠轉化為具有約束力的訂單或銷售；授權獲准時間；我們的產品存在缺失或被指稱存在缺失或者發生其他故障的可能性；我們的商業模式和成長策略的實施、市場接受度和成功；我們發展和維護品牌和聲譽的能力；與我們的業務、競爭對手和產業相關的進展和預測；我們的供應商及時提供建構我們的儲能系統所需的元件或原物料的能力；健康流行病對我們業務的影響以及我們可能採取的因應措施；我們對獲得和維持智慧財產權保護以及不侵犯他人權利的能力的預期；關於我們將根據《JOBS法案》成為新興成長型公司的時間的預期；我們未來的資本需求以及現金來源和用途；我們業務的國際性質以及戰爭或其他敵對行動對我們業務和全球市場的影響；我們為營運和未來成長獲得資金的能力；我們的業務、擴張計畫和機會以及我們於2025年3月31日向美國證券交易委員會(SEC)遞交的截至2024年12月31日年度的Form 10-K年度報告中「風險因素」標題下討論的其他重要因素。該報告可透過SEC的網站www.sec.gov取得。這些因素可能會在我們不時遞交給SEC的其他文件中進行更新。新的風險會不時出現，我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的程度。我們在本新聞稿中做出的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發表之日的情況，並受本新聞稿中包含的警示聲明的明確限制。除非適用法律可能要求，否則我們不承擔公開更新或審查任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新資訊、未來發展還是其他原因。您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。