Andersen Consulting tilføjer rådgivnings- og markedsanalysefirmaet Ventures

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting annoncerer en samarbejdsaftale med Ventures, der er et førende rådgivnings- og business intelligence-firma med base i Mellemøsten. Denne tilføjelse styrker Andersen Consultings kompetencer inden for markedsanalyse, økonomisk rådgivning og brancheprognoser på tværs af nøglesektorer.

Ventures, der blev grundlagt i 2002, tilbyder omfattende ydelser inden for rådgivning, forbrugerundersøgelser og business intelligence gennem sine divisioner – Ventures Onsite, Ventures Connect og Market Research. Virksomheden kombinerer dybdegående regional ekspertise med avancerede analyseværktøjer for at understøtte strategiske beslutninger for myndigheder, udviklere, leverandører og investorer. Ventures har speciale inden for bygge- og anlægssektoren, olie og gas samt den offentlige sektor og yder støtte til børsnoterede selskaber, lokale myndigheder og multinationale virksomheder.

"Samarbejdet med Andersen Consulting udvider vores globale kapaciteter, forbedrer vores tjenestesortiment og giver os mulighed for at tilbyde vores kunder et mere globalt perspektiv," siger Ahmad Khabra, der er CEO for Ventures. "Vi kan nu tilbyde et bredere udvalg af løsninger gennem Andersen Consultings globale platform. Det er en spændende mulighed for vækst og for at skabe endnu større værdi for vores kunder."

Mark L. Vorsatz, der er global formand og CEO for Andersen, tilføjede: "Ventures har stor erfaring med at levere vigtig indsigt og strategisk rådgivning til sine kunder. Dette samarbejde markerer endnu et skridt i Andersen Consultings fortsatte udvidelse og giver vores kunder en sammenhængende service og dyb sektorekspertise på tværs af grænser."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretning, teknologi og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og strategisk rådgivning via en global platform med over 20.000 fagfolk verden over og tilstedeværelse på mere end 500 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere over hele verden.

