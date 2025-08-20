Los desarrolladores de videojuegos ya pueden aprovechar la visibilidad completa del valor de vida útil y del retorno de la inversión publicitaria con la nueva integración móvil S2S de Xsolla Web Shop, con la tecnología de Adjust

LOS ANGELES y PALO ALTO, California.--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, una empresa de comercio mundial que ayuda a los desarrolladores a implementar, escalar y monetizar sus juegos, anuncia una nueva integración de servidor a servidor (S2S) centrada en los dispositivos móviles con Adjust, líder mundial en medición y análisis móvil. Con esta asociación estratégica, los desarrolladores de juegos para móviles pueden controlar con precisión el rendimiento en todas las plataformas, porque zanja la brecha entre las iniciativas de marketing móvil y las compras realizadas a través de la tienda web de Xsolla.

Los desarrolladores recurren cada vez más a las tiendas web para impulsar la monetización directa al consumidor más allá de las tiendas de aplicaciones tradicionales y por eso, medir el valor total de esas transacciones fuera de la plataforma se convierte en un desafío crucial. Ahora, los desarrolladores pueden obtener una visión completa del rendimiento de sus campañas gracias a la nueva integración S2S de Xsolla con Adjust, para atribuir con precisión las compras de la tienda web como eventos dentro de la aplicación. Esta conexión perfecta brinda una visión integral de la eficacia de las campañas, el retorno de la inversión publicitaria (ROAS) y el valor de la vida útil (LTV) del cliente, de modo que los desarrolladores puedan optimizar el rendimiento y maximizar los ingresos a largo plazo.

Con la integración de la tienda web de Xsolla + Adjust S2S, los desarrolladores podrán:

Seguir con precisión las compras en la tienda web como parte del recorrido del usuario móvil

Atribuir los ingresos a las campañas de adquisición y "reenganche"

Comprender el LTV total, tanto de las transacciones dentro de la aplicación como de las transacciones web

Las compras hechas en la tienda web de Xsolla se envían a Adjust como eventos de servidor a servidor y luego se atribuyen a la fuente de instalación móvil correcta o a la campaña de reenganche. De ese modo, los desarrolladores pueden asegurarse de comprender plenamente el rendimiento de sus estrategias de adquisición de usuarios en las tiendas de aplicaciones y demás entornos.

"Habiendo lanzado más de 600 tiendas web móviles, hemos visto en primera persona que hay una demanda de información útil que conecte las compras web con los esfuerzos móviles", señaló Berkley Egenes, director de Marketing y Crecimiento de Xsolla. "Gracias a nuestra integración S2S con Adjust, esa visibilidad es posible. Así, los equipos móviles pueden tener la claridad que necesitan para escalar el rendimiento de su tienda web Xsolla con confianza".

"El objetivo de esta colaboración es que los desarrolladores dispongan de las herramientas necesarias para medir el éxito dondequiera que se produzca", subrayó Andrey Kazakov, director ejecutivo de Adjust. "Al integrarnos con Xsolla Web Shop con una configuración S2S perfecta, ofrecemos una visión integral del recorrido del jugador, desde la instalación hasta la compra, en todas las plataformas".

Consulte más información sobre la integración S2S para Xsolla Web Shop y Adjust en: https://xsolla.blog/cross-platform-data-with-adjust-s2s-integration

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa de comercio global que ofrece herramientas y servicios robustos para ayudar a los desarrolladores a resolver los desafíos inherentes a la industria de los videojuegos. Desde las empresas independientes hasta las AAA, todas se asocian con Xsolla para poder financiar, distribuir, comercializar y monetizar sus juegos. Xsolla está convencida de que los videojuegos son el futuro y por eso, está decidida a cumplir su misión de reunir oportunidades y poner continuamente nuevos recursos a disposición de los creadores. Constituida en Los Ángeles, California, y con sede central en esa ciudad, Xsolla opera como comerciante registrado y ha ayudado a más de 1500 desarrolladores de videojuegos a llegar a más jugadores y ampliar sus negocios en todo el mundo. Con más vías para obtener beneficios y formas de ganar, los desarrolladores tienen todo lo necesario para disfrutar del juego.

Para más información, visite xsolla.com

Acerca de Adjust

Adjust es una plataforma líder especializada en análisis de marketing móvil, que ayuda a las marcas a crecer gracias a las mediciones avanzadas, la atribución y la automatización. Con presencia mundial y una metodología de trabajo que prioriza la privacidad, Adjust ayuda a miles de empresas a comprender el impacto de sus campañas y a mejorar la experiencia del usuario.

Para saber más, visite adjust.com

