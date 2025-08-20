コーペイ・クロースボーダー 、ニュージーランド・フットボールの公式FXパートナーに任命

-

トロント--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Corpay, Inc.*（NYSE: CPAY）は、企業向け決済のグローバルリーダーとして、コーペイのクロスボーダービジネスがニュージーランド・フットボールと契約を締結し、公式外国為替（FX）パートナーとなったことを発表しました。

このパートナーシップにより、ニュージーランド・フットボールは、日々の業務における外国為替リスクを軽減するために、コーペイ・クロースボーダーの革新的なソリューションを活用することができます。さらに、コーペイ・クロースボーダーの受賞歴のあるプラットフォームを使用して、グローバルな支払いを一元管理することが可能となります。

「コーペイ・クロースボーダーは、ニュージーランド・フットボールとオールホワイトが2026年FIFAワールドカップの出場権を獲得したことをお祝い申し上げます」とコーペイ・クロースボーダー・ソリューションのチーフ・マーケティング・オフィサーであるブラッド・ローダー氏は述べました。「コーペイブランドの成長とともに、ニュージーランドにおける企業向け決済および通貨リスク管理事業を強化していくことに焦点を当てており、今後数年間にわたってニュージーランド・フットボールと公式外国為替パートナーとして協力できることを楽しみにしています。」

「私たちの組織が成長し成熟する中で、国際的にビジネスを行う方法を常に評価し続ける必要があります。こうした大手金融機関とのパートナーシップは、私たちが今やグローバルな視点で物事を考えていることを示しています」とニュージーランド・フットボールのCEO、アンドリュー・プラグネル氏は語りました。「今、サッカーがニュージーランドであらゆるレベルで力強く成長している、非常に盛り上がる時期にコーペイとパートナーシップを結ぶことができてうれしく思います。」

コーペイについて

S&P500指数に含まれる世界的な企業向け決済企業であるコーペイ(NYSE：CPAY) は、企業と個人がシンプルかつ管理された方法で経費を支払うことを支援しています。コーペイの最新の決済ソリューションにより、お客様が車両関連経費（給油代や駐車料金など）、出張経費（ホテルの予約など）、買掛金（ベンダーへの支払いなど）をより適切に管理できるようにサポートします。その結果、お客様は時間を節約することができ、最終的には経費を抑えることが可能となります。コーペイ・クロスボーダーは、コーペイが所有・運営する法人グループを指しています。

コーペイにより、お支払いが簡単に。詳しくは www.corpay.com をご覧ください。

*本リリースにおける「コーペイ」とは、主にCorpay, Inc.のクロスボーダー部門を指しています（ https://www.corpay.com/cross-border ）。コーペイ・クロスボーダーに加盟している企業の一覧については、こちら（ https://www.corpay.com/compliance ）をご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

コーペイ
ブラッド・ローダー
最高マーケティング責任者（CMO）
コーペイ・クロースボーダー・ソリューション
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

