Energy Vault en het Turkse Astor Enerji lanceren een wereldwijde strategische samenwerking met BESS-implementaties voor in totaal 2 GWh en 1 GW aan transformatoraankopen van Astor Enerji

De samenwerking bundelt geavanceerde expertise op het gebied van energieopslag, transformatoren, hoogspanningsapparatuur en energiebeheersoftware – waardoor het projectrendement (IRR) wordt gemaximaliseerd en de time-to-market voor kritieke infrastructuur zoals AI-datacenters wordt verkort

Energy Vault levert 2 GWh aan B-VAULT™-systemen aan Astor Enerji voor de netgekoppelde PV-projecten van het bedrijf. Geavanceerde energieopslagtechnologie wordt gecombineerd met het VaultOS™-softwareplatform van Energy Vault om de distributie te optimaliseren, de uitvoering te versnellen en het totale projectrendement te verbeteren

Astor Enerji gaat meer dan 1 GW aan vermogenstransformatoren en hoogspanningsapparatuur aan Energy Vault leveren, waardoor de wereldwijde toeleveringsketen kan worden versneld via het Asset Vault-platform van Energy Vault