Energy Vault en het Turkse Astor Enerji lanceren een wereldwijde strategische samenwerking met BESS-implementaties voor in totaal 2 GWh en 1 GW aan transformatoraankopen van Astor Enerji
Energy Vault en het Turkse Astor Enerji lanceren een wereldwijde strategische samenwerking met BESS-implementaties voor in totaal 2 GWh en 1 GW aan transformatoraankopen van Astor Enerji
De samenwerking bundelt geavanceerde expertise op het gebied van energieopslag, transformatoren, hoogspanningsapparatuur en energiebeheersoftware – waardoor het projectrendement (IRR) wordt gemaximaliseerd en de time-to-market voor kritieke infrastructuur zoals AI-datacenters wordt verkort
Energy Vault levert 2 GWh aan B-VAULT™-systemen aan Astor Enerji voor de netgekoppelde PV-projecten van het bedrijf. Geavanceerde energieopslagtechnologie wordt gecombineerd met het VaultOS™-softwareplatform van Energy Vault om de distributie te optimaliseren, de uitvoering te versnellen en het totale projectrendement te verbeteren
Astor Enerji gaat meer dan 1 GW aan vermogenstransformatoren en hoogspanningsapparatuur aan Energy Vault leveren, waardoor de wereldwijde toeleveringsketen kan worden versneld via het Asset Vault-platform van Energy Vault
WESTLAKE VILLAGE, Calif. & ISTANBUL--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV), een wereldleider in energieopslagoplossingen op netniveau, en Astor Enerji (BIST: ASTOR), een toonaangevende wereldwijde fabrikant van hoogwaardige vermogenstransformatoren en hoogspanningsapparatuur, hebben vandaag de ondertekening aangekondigd van een wereldwijde strategische overeenkomst om de wereldwijde toeleveringsketens voor batterij-energieopslagsystemen (BESS) te versterken en de implementatie van grootschalige energieopslag en netinfrastructuur in meerdere markten te versnellen.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
Energy Vault
Beleggers
energyvaultIR@icrinc.com
Media
media@energyvault.com