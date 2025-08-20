-

Andersen Consulting合作企業新增顧問與市場情報公司Ventures

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting宣布與總部位於中東的一流顧問與商業情報公司Ventures達成合作協議，以強化其在關鍵產業的市場分析、經濟顧問與產業預測能力。

Ventures成立於2002年，透過旗下Ventures Onsite、Ventures Connect和Market Research部門，提供涵蓋顧問、消費者研究和商業情報的綜合服務。該公司將深厚的區域專業知識與先進分析工具相結合，為政府、開發商、供應商和投資人提供策略決策支援。Ventures專注於建築、石油天然氣和公共部門，服務對象包括上市公司、地方機構和跨國企業。

Ventures執行長Ahmad Khabra表示：「與Andersen Consulting的合作擴充了我們的全球業務能力，拓寬了服務範圍，使我們能夠為客戶帶來更具全球化的視角。現在，我們可以透過Andersen Consulting的全球平台提供更廣泛的解決方案。這是實現業務成長並為客戶創造更多價值的絕佳機會。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「Ventures在為客戶提供關鍵情報和策略建議方面具有良好的記錄。此次合作代表Andersen Consulting的持續擴張進程邁出的又一步伐，將為客戶提供超越國界的順暢服務和深厚產業知識。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

