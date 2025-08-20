-

Pago Fácil integra los servicios de Western Union en su billetera virtual

  • La billetera combina los servicios de ambas marcas, incluyendo los envíos internacionales de dinero.
  • La aplicación está disponible para Android y iOS.
BUENOS AIRES, Argentina--(BUSINESS WIRE)--Pago Fácil incorpora en su billetera virtual los servicios de Western Union, una compañía con más de 175 años de trayectoria en envíos internacionales de dinero a nivel global. Con esta integración, los usuarios pueden realizar envíos internacionales de dinero de forma simple y confiable, respaldados por una red con presencia en más de 200 países y territorios, todo desde una misma aplicación.

A través de la billetera digital de Pago Fácil, los clientes resuelven sus necesidades financieras en un solo lugar. Pueden pagar facturas y servicios prepagos como tarjetas de transporte, realizar compras en comercios con QR, e ingresar o retirar dinero sin costo adicional. Ahora también pueden utilizar directamente los servicios de Western Union para enviar y recibir dinero internacional de manera fácil y rápida.

Entre otros beneficios, la billetera permite invertir el saldo disponible para generar rendimiento diario, así como realizar transferencias entre cuentas bancarias y otras billeteras digitales. Además, los usuarios pueden depositar y retirar efectivo sin costo adicional en las más de 6.500 sucursales de Pago Fácil en todo el país. Quienes utilizan la billetera también acceden a un programa de beneficios en diversos rubros como supermercados, cines, gastronomía y otros.

“Esta billetera representa la evolución natural de dos marcas con gran trayectoria en el país. Combina la capilaridad física de Pago Fácil con la globalidad de Western Union para ofrecer una experiencia simple, integrada y pensada especialmente para dar respuesta a las necesidades de nuestra amplia cartera de clientes”, comentó Maximiliano Babino, Gerente General de Western Union para Argentina, Uruguay y Paraguay.

Ya disponible para Android y iOS, la app propone evolucionar la experiencia del cliente y sumar valor al ecosistema actual de pagos digitales, acompañando a las personas en su camino hacia una mayor autonomía financiera.

Acerca de Western Union / Pago Fácil

The Western Union Company (NYSE: WU) se compromete a ayudar a las personas de todo el mundo que aspiran a construir un futuro financiero para ellos, sus seres queridos y sus comunidades. Nuestros servicios líderes en el mercado de flujo de dinero transfronterizo y de divisas, así como servicios financieros digitales y de pagos, permiten a los consumidores, empresas, instituciones financieras y gobiernos (en más de 200 países y territorios y con casi 130 divisas) a conectarse con miles de millones de cuentas bancarias, millones de billeteras y tarjetas digitales, y una huella global de cientos de miles de tiendas minoristas. Nuestro objetivo es ofrecer servicios financieros asequibles que ayuden a las personas y comunidades a prosperar.

Pago Fácil es una de las redes de cobranzas extra bancarias más importantes del país que opera en la Argentina desde 1994. Adquirida por Western Union en 2006, hoy la compañía tiene más de 6.500 locales de pago habilitados en todo el país y atiende a millones de personas todos los meses.

Para obtener más información, visite www.westernunion.com/ar

