Andersen Consulting incorpora a la empresa de consultoría e inteligencia de mercado Ventures

Andersen Consulting anuncia un acuerdo de colaboración con Ventures, una empresa líder en consultoría e inteligencia empresarial con sede en Oriente Medio, con el fin de mejorar sus capacidades en materia de análisis de mercado, asesoramiento económico y previsiones sectoriales en áreas clave.

Fundada en 2002, Ventures presta servicios integrales de asesoramiento, investigación de mercado e inteligencia empresarial a través de sus divisiones Ventures Onsite, Ventures Connect y Market Research. La empresa combina una gran experiencia regional con herramientas analíticas avanzadas que sirven de respaldo a las decisiones estratégicas de gobiernos, promotores, proveedores e inversores. Especializada en los sectores de la construcción, el petróleo y el gas y el sector público, Ventures trabaja para empresas cotizadas, organismos locales y corporaciones multinacionales.

“La colaboración con Andersen Consulting amplía nuestras capacidades globales, mejora nuestra oferta de servicios y nos permite ofrecer una perspectiva más global a nuestros clientes”, declaró Ahmad Khabra, director ejecutivo de Ventures. “Ahora podemos ofrecer una gama más amplia de soluciones a través de la plataforma global de Andersen Consulting. Estamos ante una oportunidad emocionante para crecer y ofrecer más valor a nuestros clientes”.

Mark L. Vorsatz, presidente mundial y director ejecutivo de Andersen, añadió: “Ventures cuenta con una sólida trayectoria en el suministro de información crítica y asesoramiento estratégico a sus clientes. Con esta colaboración avanzamos un paso más en la continua expansión de Andersen Consulting, que ofrece a sus clientes un servicio integral y el más profundo conocimiento del sector más allá de las fronteras”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto completo de servicios que van desde la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, hasta las soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo experiencia de clase mundial en consultoría, impuestos, legal, valoración, movilidad global y asesoramiento en una plataforma que cuenta con más de 20 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 500 ciudades a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada y ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

