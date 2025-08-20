Andersen Consulting erweitert sein Portfolio um das Beratungs- und Marktforschungsunternehmen Ventures

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting hat eine Kooperationsvereinbarung mit Ventures, einem führenden Unternehmen für Beratung und Business Intelligence mit Sitz im Nahen Osten, bekannt gegeben. Damit erweitert Andersen Consulting seine Kompetenzen in den Bereichen Marktanalyse, Wirtschaftsberatung und Industrieprognosen in wichtigen Sektoren.

Ventures wurde im Jahr 2002 gegründet und erbringt umfangreiche Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Verbraucherforschung und Business Intelligence über seine Geschäftsbereiche Ventures Onsite, Ventures Connect und Market Research. Das Unternehmen kombiniert profunde regionale Expertise mit fortschrittlichen Analysetools, um strategische Entscheidungen von Regierungen, Entwicklern, Lieferanten und Investoren zu unterstützen. Ventures hat sich auf das Baugewerbe, die Öl- und Gasindustrie sowie den öffentlichen Sektor spezialisiert und berät börsennotierte Unternehmen, lokale Behörden und multinationale Konzerne.

„Die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting erweitert unsere globalen Kompetenzen, ergänzt unser Dienstleistungsangebot und ermöglicht es uns, unseren Kunden eine globalere Perspektive zu eröffnen“, so Ahmad Khabra, CEO von Ventures. „Über die globale Plattform von Andersen Consulting können wir nun eine noch größere Bandbreite an Lösungen anbieten. Für uns ist dies eine hervorragende Chance, weiter zu wachsen und unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten.“

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, fügte hinzu: „Ventures kann auf eine beachtliche Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung wichtiger Informationen und strategischer Beratung für seine Kunden zurückblicken. Durch diese Zusammenarbeit unternimmt Andersen Consulting einen weiteren Schritt in seiner kontinuierlichen Expansion, um seinen Kunden länderübergreifend nahtlose Dienstleistungen und fundierte Branchenkenntnisse zu bieten.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine breite Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Business, Technologie und KI-Transformation sowie Humankapitallösungen anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet seinen Kunden herausragende Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität über eine globale Plattform mit über 20.000 Experten weltweit. Durch seine Mitgliedsunternehmen und Kooperationspartner ist Andersen Consulting zudem an über 500 Standorten vertreten. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft, die über ihre Mitgliedsunternehmen und Kooperationspartner weltweit Beratungslösungen anbietet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.