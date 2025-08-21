エナジー・ボールトとトルコのAstor Enerji、総計2GWhのBESS導入およびAstor Enerjiの1GW変圧器調達によるグローバル戦略的パートナーシップを開始

カリフォルニア州ウェストレイクビレッジ&イスタンブール--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グリッドスケールのエネルギー貯蔵ソリューションにおける世界的リーダーであるエナジー・ボールト・ホールディングス（NYSE：NRGV）と、高品質な電力変圧器および超高圧機器の世界的大手メーカーであるAstor Enerji（BIST：ASTOR）は、グローバル戦略的契約を締結したことを発表しました。両社はこれにより、バッテリー・エネルギー貯蔵システム（BESS）のグローバルなサプライチェーンを強化し、複数市場における大規模エネルギー貯蔵および送電網インフラの導入を加速します。

このグローバル・アライアンスは、電力分野で急成長を遂げる2社のイノベーターを結集し、産業成長、デジタル・トランスフォーメーション、長期的な経済的繁栄を支えるために必要な、コスト効率が高く信頼性のあるクリーン電力の提供に向けた豊富な電力供給を実現するという使命によって結ばれています。このパートナーシップは、強力な産業アライアンスの形成するものであり、補完的な強みを結集することで、サプライチェーンの効率化、先進的なシステム統合、大規模プロジェクトにおける実行の加速など、商業的および技術的な相乗効果を引き出します。米国における変圧器の待機期間が50週間から最長127週間にまで延びている今、この協業はAstor Enerjiの製造能力とグローバルなサプライチェーンを活用することで、米国が懸念対象地域以外から高品質な機器を確実に調達できるようにし、供給不足に的確に対応します。

合意事項：

エナジー・ボールトの先進的な長時間および短時間のエネルギー貯蔵ハードウェア・ソリューション群とAI駆動型ソフトウェア・プラットフォームをAstor Enerjiの製造規模とグローバルな納入実績と組み合わせることで、このパートナーシップは運用効率を高め、市場投入までの期間を短縮し、高成長地域における送電網インフラを強化します。

エナジー・ボールトは、Astorから1GW超の変圧器および超高圧機器を調達し、成長の著しいグローバル市場においてエネルギー貯蔵資産の構築・保有・運営に特化した完全子会社であるAsset Vaultを通じて開発・運営されるBESSプロジェクトを支援します。また、最近発表された3億ドルの優先株式投資を背景に、Asset Vaultはエナジー・ボールトの独立系発電事業者（IPP）戦略を支え、銀行融資に耐えうるオフテイク契約および卸電力市場への参入を通じて長期的な収益を可能にします。

「このパートナーシップは、単なる機器供給にとどまるものではなく、急成長する2社が歩調を合わせ、エネルギー転換における最も差し迫った課題を解決するものです」とエナジー・ボールトの最高収益責任者（CRO）であるマルコ・テルッツィンは述べました。「私たちは共に、AIデータセンターからの急増する電力需要や再生可能エネルギーの急速な普及に応えるための技術とサプライチェーン体制を構築しています。これによって、世界規模で豊富な電力供給と経済成長を実現します。」

「エナジー・ボールトの革新的なエネルギー貯蔵への取り組みと、広範なグローバル・プロジェクトのパイプラインを組み合わせることで、急成長するバッテリー貯蔵分野における当社の事業拡大において理想的なパートナーとなります」とAstor Enerjiの最高財務責任者（CFO）であるオルジャイ・ドアン氏は述べました。「この契約は、持続可能なエネルギーの未来に必要な送電網インフラを提供するという当社の使命に基づくものです。私たちは、共に長期的な商業的および技術的価値を創出できることを大変嬉しく思います。」

エナジー・ボールトについて

Energy Vault®（エナジー・ボールト）は、持続可能なエネルギー貯蔵のあり方を変革することを目的とし、ユーティリティ規模のエネルギー貯蔵ソリューションの開発と展開を行っています。当社の包括的な提供内容には、独自の重力式貯蔵技術、バッテリー貯蔵技術、およびグリーン水素を活用したエネルギー貯蔵技術が含まれています。各貯蔵ソリューションは、当社の技術に依存しないエネルギー管理システム・ソフトウエアおよび統合プラットフォームによって支えられています。業界において独自性のあるエナジー・ボールトの革新的な技術ポートフォリオは、カスタマイズ可能な短時間および長時間のエネルギー貯蔵ソリューションを提供し、公益事業者、独立系発電事業者、大規模産業エネルギー・ユーザーが、電力の信頼性を維持しながら平準化発電コストを大幅に削減できるよう支援します。当社の重力式エネルギー貯蔵技術は、有効的な再利用のための廃棄物を集積する能力を駆使して環境に優しい素材を活用することで、顧客のために世界規模でのクリーン・エネルギーへの移行を加速させながら、循環型経済への移行を促進しています。詳細については、www.energyvault.comをご覧ください。

Astor Enerjiについて

Astor Enerji（BIST：ASTOR）は、電力変圧器、配電用変圧器、および超高圧・中圧開閉装置を製造するグローバルメーカーであり、欧州、アフリカ、アジア、米国にわたり強固かつ効率的な送電網ソリューションを提供しています。

将来予想に関する記述

本プレスリリースには、当社の事業運営や財務実績などに関する当社の現在の見解を反映した将来予想に関する記述が含まれています。将来予想に関する記述には、事業計画や戦略の説明を含め、将来の事業運営の結果に関する可能性または仮定に基づく情報が含まれています。これらの記述にはしばしば「予期する」「期待する」「示唆する」「計画する」「信じる」「意図する」「見積もる」「予測する」「推定する」「目標とする」「予測値」「〜すべき」「〜できる」「〜だろう」「〜かもしれない」「〜の可能性がある」「〜する」などの表現やそれに類する表現が含まれます。これらの将来予想に関する記述や予測は、当社の現在の期待、計画、仮定に基づいており、それらは当社が属する業界での経験に加え、過去の傾向に対する認識、現在の状況、将来の展開に対する予測、そして当時の状況において適切であると当社が判断するその他の要因を踏まえて行っています。これらの将来予想に関する記述は、当社が現在入手可能な情報を考慮に入れつつ、当社の信念、仮定、および将来の業績に対する期待に基づいています。これらの将来予想に関する記述は、将来の事象に関する当社の現在の期待および予測に基づいた単なる予測にすぎません。これらの将来予想に関する記述には重大なリスクや不確実性が含まれており、そのため実際の結果、活動水準、業績または成果が、将来予想に関する記述で明示または示唆された結果、活動水準、業績または成果と大きく異なる可能性があります。これには、最終契約の不履行、当社の戦略の変更、拡張計画、顧客機会、将来の事業運営、将来の財務状況、推定される収益および損失、予測されるコスト、見通しおよび計画、当社の受注、受注確保および残高、ならびに将来の収益につながる開発済みパイプラインの不確実性、拘束力のない意向表明書やその他の関心表明が、拘束力のある受注または販売に結び付くという保証の欠如、許認可の時期、当社製品が欠陥を有する、または欠陥があると主張される可能性、もしくはその他の不具合が発生する可能性、当社のビジネスモデルおよび成長戦略の実施、市場での受容、ならびに成功、当社が自社のブランドと評判を育成し維持する能力、当社の事業、競合他社、および業界に関連する動向と予測、当社のエネルギー貯蔵システム建設に必要な部品や原材料を、サプライヤーが適時に供給できる能力、当社の事業に対する健康上の疫病の影響、およびそれに対応して当社が取る可能性のある行動、当社が知的財産権の保護を取得・維持し、他者の権利を侵害しない能力に関する当社の期待、JOBS法（新規事業活性化法）の下で当社が新興成長企業であり続ける期間に関する期待、当社の将来の資本要件および資金の調達源と使途、当社の事業運営の国際的性質、および戦争やその他の敵対行為が当社の事業や世界市場に及ぼす影響、当社の事業運営および将来の成長のために資金を調達する能力、当社の事業、拡張計画および事業機会、2024年12月31日に終了した年度の年次報告書（Form 10-K）において「リスク要因」の項目の下で議論されている機会およびその他の重要な要因などが含まれます。それらの要因はSECへの他の提出書類において随時更新される可能性があり、SECの公式ウェブサイト（www.sec.gov）で閲覧可能です。新たなリスクは随時発生するため、当社の経営陣がすべてのリスクを予測することは不可能であり、また、すべての要因が当社の事業に与える影響や、これらの要因が単独または組み合わさることで、当社の実際の業績が当社の将来見通しに関する記述と大きく異なる要因となる可能性についてその程度を評価することもできません。本プレス・リリースにおける将来見通しに関する記述は、本プレス・リリースの発表日時点の情報に基づくものであり、その全文が本プレス・リリースに含まれる注意喚起の記述によって明示的に制約されています。当社は、新たな情報や将来の進展、その他の要因によるものであっても、適用される法律により要求される場合を除き、将来見通しに関する記述を公に更新または見直す義務を負いません。当社の将来見通しに関する記述には過度に依存しないようお願いいたします。

