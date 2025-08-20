Andersen Consulting nawiązuje współpracę z firmą Ventures specjalizującą się w doradztwie i wiedzy o rynku

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting informuje o zawarciu umowy o współpracy z firmą Ventures, wiodącym dostawcą usług doradczych i związanych z wiedzą o rynku z siedzibą na Bliskim Wschodzie, zwiększając potencjał pod względem analizy rynku, doradztwa gospodarczego i prognoz branżowych w kluczowych sektorach.

Założona w 2002 r. firma Ventures świadczy kompleksowe usługi w dziedzinie doradztwa, badań konsumenckich i analityki biznesowej za pośrednictwem oddziałów Ventures Onsite, Ventures Connect i Market Research. Firma łączy głęboką znajomość specyfiki regionu z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi analitycznych, wspierając strategiczne decyzje rządów, deweloperów, dostawców i inwestorów. Ventures, która specjalizuje się w sektorach budownictwa, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz sektorze publicznym, obsługuje przedsiębiorstwa notowane na giełdzie, lokalne agencje oraz międzynarodowe korporacje.

– Współpraca z Andersen Consulting pozwala nam zwiększyć globalny potencjał, wzbogacić ofertę usług i zapewnić klientom szerszą, ogólnoświatową perspektywę – powiedział Ahmad Khabra, dyrektor generalny Ventures. – Teraz możemy zaoferować im szerszy wachlarz rozwiązań za pośrednictwem globalnej platformy Andersen Global. To dla nas znakomita okazja do rozwoju zapewniającego jeszcze więcej korzyści klientom.

– Ventures może się poszczycić bogatym doświadczeniem w dziedzinie dostarczania klientom krytycznych informacji i strategicznego doradztwa. Nasza współpraca wyznacza kolejny etap nieustającej ekspansji Andersen Consulting, zapewniając klientom płynną obsługę i gruntowną znajomość branż na szczeblu międzynarodowym – dodał Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 20 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 500 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.