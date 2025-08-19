Nikkiso seleccionada como suministrador de sistemas de regasificación y servicios de ingeniería para un proyecto de conversión de GNL en energía eléctrica en las Bahamas

TEMECULA, California--(BUSINESS WIRE)--El Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group anunció hoy que ha sido contratado por NPG (una empresa conjunta que formarán Shell y una filial de FOCOL Holdings Limited) para suministrar equipos de regasificación de gas natural licuado (GNL) y criogénicos para el proyecto New Providence Gas en Nassau, Bahamas.

El proyecto consta de una terminal receptora de GNL para apoyar la generación adicional de energía eléctrica en Clifton Pier. Su objetivo es proporcionar una infraestructura con menores emisiones de carbono mediante el uso de GNL para alimentar turbinas de gas nuevas y modernizadas que anteriormente utilizaban diésel. Nikkiso CE&IG fabricará y suministrará el sistema de regasificación de GNL empaquetado, que incluye bombas centrífugas sumergidas de alta presión instaladas en una plataforma modular, un vaporizador de baño de agua alimentado por gas y los sistemas de distribución y control de energía asociados, tuberías aisladas con el sistema de camisa de vacío de Nikkiso CE&IG y equipos auxiliares de importancia crítica para la planta. El Grupo también prestará servicios de ingeniería en apoyo del proyecto.

El sistema de regasificación empaquetado, con una capacidad de 55 millones de pies cúbicos estándar al día, presenta un diseño modular y estandarizado que reducirá el tiempo y el costo de su integración.

Adrian Ridge, presidente y director ejecutivo de Nikkiso CE&IG Group, señaló: “La solución de conversión de GNL en electricidad de Nikkiso es la preferida por nuestros clientes porque podemos diseñar, fabricar, instalar y mantener equipos críticos que ayudan a suministrar energía a través del gas natural en algunos de los lugares más remotos del mundo. Ya lo hemos demostrado muchas veces, somos un socio confiable, que apoya a los clientes con entregas e instalaciones rápidas para proyectos de cualquier envergadura”.

“Este proyecto ofrece una buena perspectiva de la importancia que tienen los equipos criogénicos para empresas como NPG que buscan expandir la generación de energía con bajas emisiones de carbono”.

Acerca del Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

El Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group es un proveedor líder mundial de equipos y soluciones criogénicas que satisface la demanda en constante evolución del mercado de la energía con bajas emisiones de carbono y gases industriales con productos innovadores y soluciones colaborativas. Impulsamos el futuro de los mercados de la energía, el transporte, la marina, la aeronáutica y los gases industriales.

El Grupo está dirigido por Cryogenic Industries, Inc., una filial de propiedad total de Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

Para más información acerca de Nikkiso CE&IG, visite NikkisoCEIG.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.