Nikkiso geselecteerd voor levering van hervergassingssystemen en technische diensten voor LNG-naar-energieproject op de Bahama's

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group heeft vandaag aangekondigd dat het door NPG (een joint venture van Shell en een dochteronderneming van FOCOL Holdings Limited) is gecontracteerd voor de levering van hervergassings- en cryogene apparatuur voor vloeibaar aardgas (LNG) voor het New Providence Gas Project in Nassau, de Bahama's.

Het project omvat een LNG-ontvangstterminal ter ondersteuning van extra stroomopwekking bij Clifton Pier. Het doel is om infrastructuur met een lagere koolstofuitstoot te realiseren door LNG te gebruiken voor de voeding van nieuwe en gerenoveerde gasturbines die voorheen op diesel werkten.

