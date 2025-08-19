iFIT Inc. s’associe au champion du monde Olli Zeidler comme ambassadeur de la marque et entraîneur iFIT

PARIS--(BUSINESS WIRE)--iFIT Inc., un chef de file mondial du fitness connecté et du contenu interactif, a la fierté d’annoncer la signature d’un nouveau partenariat avec le rameur de haut niveau allemand et champion olympique Oliver Zeidler. Cette annonce coïncide avec le 50e anniversaire de NordicTrack, qui poursuit sa mission d’offrir des expériences de fitness immersives et fondées sur la science pour conférer davantage de pouvoir aux athlètes du monde entier.

Oliver Zeidler, une figure emblématique de l’aviron international, a remporté la médaille d’or aux épreuves masculines de skiff aux Jeux olympiques de Paris 2024, soit la première médaille d’or de l’Allemagne dans cette épreuve depuis 1992. Outre ses multiples titres de champion du monde et d’Europe, il a été élu sportif allemand de l’année 2024, ce qui témoigne de sa domination et de son statut dans le sport de haut niveau. En 2016, il a troqué la natation contre l’aviron, un choix difficile qui illustre sa résilience mentale et sa détermination à se réinventer et à exceller. Pour iFIT, ce type de force intérieure est tout aussi important que la performance physique.

« Rejoindre l’équipe d’iFIT était une évidence pour moi », a déclaré Oliver Zeidler. « iFIT encourage les personnes à repousser leurs limites physiques, mentales et personnelles, et c’est exactement de cette façon que j’aborde ma carrière sportive et ma vie en général. Je suis ravi de partager mon expérience et ma passion avec cette incroyable communauté mondiale, et d’inspirer d’autres personnes à poursuivre leur propre version de l’excellence. »

Outre ses exploits sportifs, M. Zeidler est titulaire d’un master en droit fiscal et a travaillé comme consultant chez Deloitte Allemagne, réussissant à concilier une carrière professionnelle exigeante et ses entraînements de haut niveau. Il suit actuellement un master en administration des affaires à l’IMD Business School de Lausanne, en Suisse.

Désormais basé à Lausanne, en Suisse, où se trouve le siège du Comité international olympique, Oliver Zeidler se prépare pour les Jeux olympiques de Los Angeles de 2028. Pour marquer le début de son partenariat avec iFIT, il a invité la marque dans sa ville natale, où des contenus exclusifs pour une prochaine campagne ont été filmés.

« Olli incarne le type de performance, de force de caractère et d’arc narratif qui résonnent profondément auprès de notre public international », a déclaré Kirsten Spittel-Sloan, responsable mondiale du marketing chez iFIT Inc. « Outre le fait qu’il est un athlète d’élite, il est un modèle de ce que signifie s’engager, évoluer et réussir. Nous sommes fiers de l’accueillir au sein de la famille iFIT. »

À propos d'iFIT Inc.

iFIT Inc. est un acteur mondial de référence dans les technologies de remise en forme, pionnier du bien-être connecté au service d’une vie plus longue et en meilleure santé. Forte d’une communauté de plus de 6 millions d’utilisateurs à travers le monde, iFIT propose des expériences d’entraînement immersives et personnalisées, accessibles à domicile, en déplacement ou en salle de sport. Grâce à un écosystème complet associant logiciels propriétaires, équipements innovants et contenus engageants, la plateforme iFIT donne vie à l’entraînement physique au travers de ses marques emblématiques : NordicTrack, ProForm, Freemotion et l’application iFIT. Du cardio à la musculation, en passant par la récupération, iFIT accompagne chaque utilisateur à toutes les étapes de son parcours de santé et de bien-être. Pour plus d'informations, rendez-vous sur iFIT.com.

