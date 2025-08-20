-

アラブ首長国連邦ラス・アル・ハイマは、中東で最も急成長する不動産市場の1つであると業界リーダーたちが確信

In this docufilm, produced by Ras Al Khaimah Government Media Office, we hear from the leaders driving this transformation, as they help shape Ras Al Khaimah into one of the world’s most dynamic destinations to live, invest and explore. (Video: AETOSWire)

アラブ首長国連邦、ラス・アル・ハイマ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ラス・アル・ハイマは前例のない不動産ブームに直面しており、アラブ首長国連邦（UAE）の中でも最も活気ある不動産市場の1つとして急速に台頭しています。これは、UAE最高評議会メンバーでありラス・アル・ハイマ首長であるサウード・ビン・サクル・アル・カーシミー殿下の先見的なビジョンに導かれています。

同首長国は、健全な計画、持続可能性、生活の質の向上、そして世界水準の開発を中心とした戦略に沿って、強靭で多様化した経済を構築しながら、スカイラインを形づくっています。

近年、ラス・アル・ハイマではホスピタリティ、商業、住宅プロジェクトの波に支えられ、不動産の販売件数と価格が急増しています。2030年までには人口が40万人から65万人へ増加すると見込まれており、約4万5,000戸の追加住宅需要が発生する見通しです。この持続的な成長は、多様化した経済、投資家に配慮した規制、そしてエマール、アルダー、エリントンといった世界的デベロッパーの参入に加え、マルジャン、Al Hamra、RAKプロパティーズといった地元のリーダー企業によって後押しされています。

ラス・アル・ハイマの変革の最前線にあるのはアル・マルジャン島であり、最高経営責任者（CEO）であるアブドゥラ・アル・アブドゥーリ氏（エンジニア）の指導の下、業界において大きな前進を遂げている有数のウォーターフロント・デスティネーションです。同島はウィン、JWマリオット、ノブ、ミッソーニ、The Addressといった超高級ブランドを迎え入れています。さらに事業領域を拡大するため、マルジャンはビジネス、ライフスタイル、イノベーションを融合した多機能型ハブ「RAKセントラル」という商業地区を開発しています。

デベロッパーのAl Hamraは、ベノイ・クリアンCEOの指揮の下、4,000戸以上の住宅、ゴルフコース、そして1万人以上の活気あるコミュニティを擁するアル・ハムラ・ビレッジを通じて、統合的な暮らしの新たな基準を打ち立て続けています。さらに、ウォルドルフ・アストリア・レジデンス、ファルコン島、アル・ハムラ・ウォーターフロントといった大型プロジェクトによって開発を拡充しています。

さらに海岸沿いでは、RAKプロパティーズが旗艦プロジェクト「ミナ」を通じて首長国の海岸線の魅力を高めています。同開発は既に受賞歴のあるアナンタラやインターコンチネンタルのリゾートを擁しており、ニッキビーチやフォーシーズンズなども計画段階にあります。

「ラス・アル・ハイマのビジョンは現実のものとなりつつあります」と、RAKプロパティーズ会長のアブドゥルアジズ・アブドゥッラー・アル・ザービ氏は述べています。「私たちは、世界的な投資を呼び込む、活気に満ちた持続可能な環境を創り出しています。」

同社CEOであるサメフ・ムフタディ氏は次のように強調しました。「私たちはかつてない世界的な注目を目の当たりにしており、この勢いは今後も続いていくでしょう。」

ダウンロード：
長編動画：RAK Real Estate.mp4
短編動画：RAK Real Estate short.mp4
画像：Real Estate

*出典： AETOSWire

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Steven McCombe
media@rakmediaoffice.ae

Industry:

Ras Al Khaimah Government Media Office

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanItalianDutchPolishCzechChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Steven McCombe
media@rakmediaoffice.ae

More News From Ras Al Khaimah Government Media Office

ラス・アル・ハイマ、マイアミ市と分野横断的な協力強化に向けた覚書に調印

アラブ首長国連邦ラス・アル・ハイマ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- UAE最高評議会メンバーでありラス・アル・ハイマ首長であるシェイク・サウード・ビン・サクル・アル・カーシミー殿下は、フロリダ州マイアミ市との相互に利益が見込まれる多くの分野にわたる交流と協力の強化と促進を目的とした覚書（MoU）の調印に立ち会いました。 この協定はシェイク・サウード殿下の上級顧問、モハメッド・ハッサン・オムラン・アルシャムシ閣下とマイアミ市長のフランシス・スアレス氏によって署名されました。 シェイク・サウード殿下は、「この協定は、アラブ首長国連邦とアメリカ合衆国の長年にわたる友好関係とパートナーシップを継続するものであると同時に、ラス・アル・ハイマとマイアミが協力する新たな時代の幕開けとなります。より幅広い協力と交流によって、イノベーション、投資、そして文化的対話への新たな道が開かれます。共通の価値観と未来に向けた壮大なビジョンを反映するダイナミックなパートナーシップを構築できることを楽しみにしています」と述べています。 この覚書により、ラス・アル・ハイマとマイアミ市は、...

ラス・アル・ハイマの優れた経済・投資環境と安定した見通しをフィッチが再び「A+」と格付け

アラブ首長国連邦ラス・アル・ハイマ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ラス・アル・ハイマの持続可能かつ多分野にわたる成長と力強い経済・投資環境のための戦略的アプローチは、国際信用格付け機関フィッチによって検証され、その安定した見通しとともに再び「A+」の格付けがなされました。 ラス・アル・ハイマ政府は、この発表を首長国のレジリエントで拡大する経済、健全な財政運営、そして持続可能な長期的発展と成長に向けた指導者らの明確なビジョンと揺るぎないコミットメントを裏付けるものとして歓迎しました。 フィッチによると、大規模な統合型リゾート、高級ホテル、世界クラスのレジャー施設などを含む首長国の画期的な観光プロジェクトは、不動産収入の急増と相まって、投資家に機会を提供し、それがさらなる投資を促進し、首長国の経済的レジリエンスをさらに強化しています。 ラス・アル・ハイマ政府報道官は、「ラス・アル・ハイマが一貫してA+の信用格付けを維持しているのは、規律ある経済戦略、野心的な投資計画、そして持続可能で多様化された経済の構築に向けた長期的なコミットメントによるものです。首長国...

アラブ首長国連邦（UAE）ラス・アル＝ハイマ首長が第16回先端材料に関する 国際ワークショップの開会演説に登壇、「科学が持続可能な未来を築くための基盤」であることを提唱

アラブ首長国連邦、ラス・アル＝ハイマ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アラブ首長国連邦（UAE）最高評議会メンバーであり、ラス・アル＝ハイマ首長であるシェイク・サウド・ビン・サクル・アル・カシミ殿下は、3日間にわたって開催される「先端材料国際ワークショップ（IWAM）」の初日に開会基調講演を行いました。殿下は、科学がより持続可能な世界を築く鍵であること、そしてラス・アル＝ハイマが科学の発展に尽力していることについて語りました。 シェイク・サウド殿下は、次のように述べました。「ラス・アル＝ハイマはIWAMを毎年開催することで、科学の発展を促進し、先端材料に関する国際的な議論に貢献するという姿勢を改めて示しています。」 「私たちは、科学的探求の文化を育み、先端材料への投資を進めることで、より明るい未来の基盤を築いています。先端材料研究における大きなブレークスルーは、エネルギー生産、輸送、製造分野に革命をもたらすことが期待されています。」 さらに、「科学とは、知識を体系的かつ目的を持って追求するものであり、宇宙を探求するためのレンズでもあります」と述べました。...
Back to Newsroom