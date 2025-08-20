アラブ首長国連邦ラス・アル・ハイマは、中東で最も急成長する不動産市場の1つであると業界リーダーたちが確信

アラブ首長国連邦、ラス・アル・ハイマ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ラス・アル・ハイマは前例のない不動産ブームに直面しており、アラブ首長国連邦（UAE）の中でも最も活気ある不動産市場の1つとして急速に台頭しています。これは、UAE最高評議会メンバーでありラス・アル・ハイマ首長であるサウード・ビン・サクル・アル・カーシミー殿下の先見的なビジョンに導かれています。

同首長国は、健全な計画、持続可能性、生活の質の向上、そして世界水準の開発を中心とした戦略に沿って、強靭で多様化した経済を構築しながら、スカイラインを形づくっています。

近年、ラス・アル・ハイマではホスピタリティ、商業、住宅プロジェクトの波に支えられ、不動産の販売件数と価格が急増しています。2030年までには人口が40万人から65万人へ増加すると見込まれており、約4万5,000戸の追加住宅需要が発生する見通しです。この持続的な成長は、多様化した経済、投資家に配慮した規制、そしてエマール、アルダー、エリントンといった世界的デベロッパーの参入に加え、マルジャン、Al Hamra、RAKプロパティーズといった地元のリーダー企業によって後押しされています。

ラス・アル・ハイマの変革の最前線にあるのはアル・マルジャン島であり、最高経営責任者（CEO）であるアブドゥラ・アル・アブドゥーリ氏（エンジニア）の指導の下、業界において大きな前進を遂げている有数のウォーターフロント・デスティネーションです。同島はウィン、JWマリオット、ノブ、ミッソーニ、The Addressといった超高級ブランドを迎え入れています。さらに事業領域を拡大するため、マルジャンはビジネス、ライフスタイル、イノベーションを融合した多機能型ハブ「RAKセントラル」という商業地区を開発しています。

デベロッパーのAl Hamraは、ベノイ・クリアンCEOの指揮の下、4,000戸以上の住宅、ゴルフコース、そして1万人以上の活気あるコミュニティを擁するアル・ハムラ・ビレッジを通じて、統合的な暮らしの新たな基準を打ち立て続けています。さらに、ウォルドルフ・アストリア・レジデンス、ファルコン島、アル・ハムラ・ウォーターフロントといった大型プロジェクトによって開発を拡充しています。

さらに海岸沿いでは、RAKプロパティーズが旗艦プロジェクト「ミナ」を通じて首長国の海岸線の魅力を高めています。同開発は既に受賞歴のあるアナンタラやインターコンチネンタルのリゾートを擁しており、ニッキビーチやフォーシーズンズなども計画段階にあります。

「ラス・アル・ハイマのビジョンは現実のものとなりつつあります」と、RAKプロパティーズ会長のアブドゥルアジズ・アブドゥッラー・アル・ザービ氏は述べています。「私たちは、世界的な投資を呼び込む、活気に満ちた持続可能な環境を創り出しています。」

同社CEOであるサメフ・ムフタディ氏は次のように強調しました。「私たちはかつてない世界的な注目を目の当たりにしており、この勢いは今後も続いていくでしょう。」

