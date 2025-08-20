Andersen Consulting擴大平台，納入澳洲Liberty IT Consulting Group

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與Liberty IT合作進一步強化其數位化轉型能力，後者是金融服務領域首屈一指的企業級數位化轉型服務供應商。

Liberty IT成立於2016年，總部位於澳洲，專注為頂尖金融服務機構（如銀行、財富管理機構和證券交易所）提供技術顧問服務。該公司專長於銀行系統現代化、支付、資料與數位化領域，尤其聚焦雲端原生解決方案實施、系統整合、資料移轉、工程、開發維運、AI以及企業購併與整合。憑藉在市場中的良好聲譽，Liberty IT與客戶合作，大規模交付平台、提升營運效率、實現效能最佳化、充分降低成本、提高專案成功交付的概率，並加快數位化轉型計畫。

Liberty IT執行長John Dimitropoulos表示：「與Andersen Consulting合作，使我們能夠擴大影響力，為正在進行技術轉型的客戶——尤其是銀行和金融領域的客戶——帶來更大價值。我們的產業知識，加之對技術的高度專注以及對澳洲文化的深刻理解，讓我們得以在市場中保持競爭優勢。藉助Andersen Consulting的全球資源，我們將能夠在全球攜手提供全面且具有高影響力的解決方案。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「Liberty IT的聲譽及其對客戶長期成功的專注與我們的價值觀高度契合。此次合作將強化我們提供技術驅動型轉型的能力，為客戶提供一種整合方案，融合業務策略、營運洞察與先進技術實施。」

