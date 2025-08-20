Rász el-Haima, Egyesült Arab Emírségek – Kétségkívül a Közel-Kelet egyik leggyorsabban növekvő ingatlanpiaca: iparági vezetők szerint

Rász el-Haima, Egyesült Arab Emírségek--(BUSINESS WIRE)--Rász el-Haima példátlan ingatlanpiaci fellendülést él át, és az Egyesült Arab Emírségek egyik legdinamikusabban fejlődő ingatlanpiacaként emelkedik ki, Őfelsége Saud bin Saqr Al Qasimi sejk, az Egyesült Arab Emírségek Legfelsőbb Tanácsának tagja és Rász el-Haima uralkodója előremutató víziójának irányításával.

Az emírség folyamatosan formálja városképét, miközben ellenálló és diverzifikált gazdaságot épít, egy olyan stratégiával összhangban, amelynek középpontjában az átgondolt tervezés, a fenntarthatóság, az életminőség javítása és világszínvonalú fejlesztések állnak.

Az elmúlt években Rász el-Haima ingatlanértékesítései és árai meredeken emelkedtek, amit a vendéglátóipari, kereskedelmi és lakóingatlan-fejlesztések hulláma hajtott. A lakosság várható növekedése – a jelenlegi 0,4 millióról 0,65 millió főre 2030-ig – mintegy 45 000 új lakóegység iránti keresletet fog generálni. Ezt a tartós növekedést a diverzifikált gazdaság, a befektetőbarát szabályozás, valamint a globális fejlesztők – köztük az Emaar, az Aldar és az Ellington – piacra lépése támasztja alá, a helyi vezető szereplők, például a Marjan, az Al Hamra és a RAK Properties mellett.

Rász el-Haima átalakulásának élén az Al Marjan-sziget áll, amely kiemelkedő vízparti célpontként jelentős előrelépéseket ér el az ágazatban Abdullah Al Abdooli vezérigazgató irányítása alatt, és olyan ultraluxus márkáknak ad otthont, mint a Wynn, a JW Marriott, a Nobu, a Missoni és a The Address. Ajánlatainak további bővítéseként a Marjan fejleszti a RAK Central nevű kereskedelmi negyedet is, amely egy többfunkciós központként ötvözi az üzletet, az életstílust és az innovációt.

Az Al Hamra fejlesztővállalat, Benoy Kurien vezérigazgató vezetésével, továbbra is etalont teremt az integrált életvitel terén az Al Hamra Village több mint 4 000 otthonával, golfpályájával és 10 000+ fős pezsgő közösségével, amelyet olyan jelentős projektek egészítenek ki, mint a Waldorf Astoria Residences, a Falcon Island és az Al Hamra Waterfront.

Tovább haladva a part mentén, a RAK Properties a zászlóshajójának számító Mina fejlesztéssel gazdagítja az emírség tengerpartját, amely már most otthont ad a díjnyertes Anantara és InterContinental üdülőhelyeknek, és további projektek – köztük a Nikki Beach és a Four Seasons – is előkészületben vannak.

„Rász el-Haima víziója valóra válik” – mondta Abdulaziz Abdullah Al Zaabi, a RAK Properties elnöke. „Egy pezsgő, fenntartható környezetet teremtünk, amely világszintű befektetéseket vonz.”

A vállalat vezérigazgatója, Sameh Muhtadi hozzátette: „Példátlan globális érdeklődésnek vagyunk tanúi – és ez a lendület csak tovább fog folytatódni.”

*Forrás: AETOSWire

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.