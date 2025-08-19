Nikkiso é selecionada para fornecer sistemas de regaseificação e serviços de engenharia para projeto de GNL para geração de energia nas Bahamas

TEMECULA, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--O Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group anunciou hoje que foi contratado pela NPG (uma joint venture a ser formada pela Shell e uma subsidiária da FOCOL Holdings Limited) para fornecer equipamentos de regaseificação de gás natural liquefeito (GNL) e criogênicos para o New Providence Gas Project em Nassau, Bahamas.

O projeto inclui um terminal de recebimento de GNL para apoiar a geração adicional de energia em Clifton Pier. O objetivo é oferecer infraestrutura com menor emissão de carbono utilizando GNL para alimentar turbinas a gás novas e adaptadas que antes operavam a diesel. A Nikkiso CE&IG irá fabricar e entregar o sistema de regaseificação de GNL em módulos, incluindo bombas centrífugas submersas de alta pressão instaladas em skid modular; vaporizador de banho de água a gás e sistemas associados de distribuição de energia e controle; um duto isolado com o sistema a vácuo da Nikkiso CE&IG; além de equipamentos auxiliares críticos para o local. O Grupo também fornecerá serviços de engenharia para apoiar o projeto.

O sistema de regaseificação modular, com capacidade de 55 milhões de pés cúbicos padrão por dia, apresenta um design padronizado que reduzirá o tempo e o custo de integração.

Adrian Ridge, presidente e CEO do Nikkiso CE&IG Group, afirmou: "a solução de GNL para geração de energia da Nikkiso é a preferida de nossos clientes porque conseguimos projetar, fabricar, instalar e manter equipamentos críticos que fornecem energia a gás natural em algumas das regiões mais remotas do mundo. Temos demonstrado constantemente que somos um parceiro confiável, oferecendo entrega e instalação rápidas para projetos de qualquer escala.

"Este projeto mostra bem a importância dos equipamentos criogênicos para empresas como a NPG, que buscam expandir a geração de energia de baixo carbono".

Sobre o Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

O Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group é um fornecedor líder de equipamentos criogênicos e soluções inovadoras no mundo todo, atendendo à crescente demanda por energia e gases industriais de baixo carbono com produtos inovadores e soluções colaborativas. Contribuímos para o futuro dos setores de energia, transporte, marítimo, aeroespacial e de gases industriais.

O Grupo é liderado pela Cryogenic Industries, Inc., uma subsidiária de propriedade integral da Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

Para saber mais sobre a Nikkiso CE&IG, acesse NikkisoCEIG.com.

