Ras Al Khaimah, EAU, es, sin lugar a dudas, uno de los mercados inmobiliarios de más rápido crecimiento en Medio Oriente: líderes de la industria

RAS AL KHAIMAH, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Ras Al Khaimah está experimentando un boom inmobiliario sin precedentes y emerge rápidamente como uno de los mercados de propiedades más dinámicos de los EAU, bajo la dirección de su Alteza el Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Miembro del Consejo Supremo de los EAU y soberano de Ras Al Khaimah.

El Emirato define su futuro mientras desarrolla una economía diversificada y resiliente, en consonancia con una estrategia basada en la planificación inteligente, la sustentabilidad, la mejora en la calidad de vida y desarrollos de nivel mundial.

En los últimos años, las ventas y los precios de las propiedades han experimentado un aumento en Ras Al Khaimah, bajo el impulso de una ola de proyectos de hospitalidad, comerciales y residenciales. Se estima que el crecimiento previsto de la población de 0.4 millones a 0.65 millones para el 2030 generará una demanda de unas 45 000 unidades residenciales extra, aproximadamente. El crecimiento sostenido se basa en una economía diversificada, regulaciones aptas para inversores y el ingreso de desarrolladores globales al mercado, como Emaar, Aldar y Ellington, junto con los líderes locales Marjan, Al Hamra y RAK Properties.

Al Marjan Island lidera la transformación de Ras Al Khaimah, un destino costero de primer nivel que está haciendo grandes avances en el sector bajo el liderazgo del director ejecutivo, el ingeniero Abdullah Al Abdooli, y oficiando de anfitrión de grandes marcas de lujo, como Wynn, JW Marriott, Nobu, Missoni y The Address. Además de ampliar su oferta, Marjan se encuentra en pleno desarrollo del distrito comercial RAK Central, un nodo multifuncional en el que se fusionan los negocios, el estilo de vida y la innovación.

El desarrollador Al Hamra, bajo el liderazgo del director ejecutivo Benoy Kurien, continúa definiendo el estándar del estilo de vida integrado con las más de 4000 casas y campos de golf de Al Hamra Village, y una vibrante comunidad de más de 10 000 residentes, que se complementan con otros proyectos de gran envergadura, como Waldorf Astoria Residences, Falcon Island y Al Hamra Waterfront.

Siguiendo el trayecto de la costa, RAK Properties mejora la línea costera del Emirato con su desarrollo insignia llamado Mina, que ya alberga a los galardonados complejos vacacionales Anantara e InterContinental, con otros, como Nikki Beach y Four Seasons en el canal.

“La visión de Ras Al Khaimah se está haciendo realidad”, comentó Abdulaziz Abdullah Al Zaabi, director de RAK Properties. “Generamos un entorno vibrante y sustentable que atraiga las inversiones globales”.

Sameh Muhtadi, director ejecutivo de la empresa, aseveró: “Estamos presenciando un interés global sin precedentes y creemos que este impulso se sostendrá”.

Descargas:

Video largo: RAK Real Estate.mp4

Video corto: RAK Real Estate short.mp4

Imágenes: Inmobiliario

*Fuente: AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.