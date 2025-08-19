Board企业规划平台获得Microsoft解决方案合作伙伴认证以及Azure认证软件称号

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的企业规划平台Board 今日宣布已获得Microsoft解决方案合作伙伴认证以及Azure认证软件称号，这标志着该公司在Microsoft Azure上交付企业级SaaS解决方案的能力得到认可。

该认证认可了Board企业规划平台达到了Microsoft针对财务规划软件设定的最高技术标准。它证实了该平台能够为客户提供持续、自主的云治理能力，助力企业制定更明智的财务战略，并简化全企业范围内的运营流程。

Board负责Microsoft联盟事务的全球主管John Kelley表示：“获得Azure认证软件称号是我们与Microsoft战略协同过程中的一个重要里程碑。我们致力于提供安全、可扩展且合规的软件解决方案，帮助合作伙伴和客户提升战略财务与运营规划方面的表现。”

Microsoft瑞士商业合作伙伴负责人、瑞士领导团队成员Andrew Reid评论道：“Board作为我们ISV合作伙伴生态系统的一员，持续展现出卓越的实力。我们很荣幸授予其Azure认证软件称号。这一认证体现了Board在架构、安全性和运营绩效方面对最高标准的坚守，助力客户在云端实现更智能、可扩展且值得信赖的企业规划。”

作为Microsoft长期的全球ISV（独立软件供应商）合作伙伴以及Microsoft AI云合作伙伴计划(MAICPP)成员，Board已准备好进一步深化与Microsoft的合作，通过Microsoft商业市场为企业客户提供更有效的支持和更大的价值。

如需了解更多信息，请访问www.board.com或在Azure Marketplace中搜索Board。

关于Board

Board是企业规划平台，旨在提升业务绩效、实现持续规划并推动自信、一致的决策。它借助对企业和外部数据的实时可见性来支持更准确的预测，并通过单一事实来源统一财务和运营。通过为每个角色提供AI增强体验，团队可以持续做出更明智的决策，以实现可预测且盈利的业务成果。这就是为什么包括H&M、BASF、Burberry、Toyota、Coca-Cola和HSBC在内的具有远见的全球品牌，以及成千上万的其他企业，都信任Board来自信地驾驭复杂的市场。如需了解更多信息，请访问www.board.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。