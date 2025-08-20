Branżowi liderzy: Ras Al-Chajma (ZEA) to niewątpliwie jeden z najszybciej rozwijających się rynków nieruchomości na Bliskim Wschodzie

RAS AL-CHAJMA, Zjednoczone Emiraty Arabskie--(BUSINESS WIRE)--Ras Al-Chajma doświadcza bezprecedensowego ożywienia na rynku nieruchomości, który szybko rozwija się jako jeden z najbardziej dynamicznych rynków nieruchomości w ZEA dzięki przyszłościowej wizji, którą zapewnia Jego Wysokość Sa'ud ibn Sakr al-Kasimi, członek Rady Najwyższej ZEA i emir Ras Al-Chajmy.

Emirat kształtuje panoramę miasta, a przy tym rozwija odporną, zróżnicowaną gospodarkę w myśl strategii ukierunkowanej na rozsądne planowanie, zrównoważony rozwój, podniesienie jakości życia oraz światowej klasy zabudowę.

W ostatnich latach sprzedaż nieruchomości i ich ceny w Ras Al-Chajmie poszybowały w górę ze względu na falę projektów realizowanych w dziedzinie hotelarstwa, obiektów komercyjnych oraz zabudowy mieszkalnej. Według szacunków liczba ludności ma zwiększyć się tam z 0,4 mln do 0,65 mln osób do 2030 r., co pociągnie za sobą zapotrzebowanie na około 45 000 dodatkowych jednostek mieszkalnych. Ten trwały wzrost jest związany ze zróżnicowaną gospodarką, przepisami sprzyjającymi inwestycjom oraz wejściem na rynek globalnych deweloperów, takich jak Emaar, Aldar i Ellington, a także działalnością lokalnych wiodących podmiotów, takich jak Marjan, Al Hamra oraz RAK Properties.

Czołowe miejsce w transformacji Ras Al-Chajmy zajmuje Al Marjan Island, najatrakcyjniejsze miejsce docelowe inwestycji w zatoce, które bije rekordy popularności w sektorze dzięki kierownictwu dyrektora generalnego, inż. Abdullaha Al Abdooliego, i w którym znajdują się obiekty najbardziej luksusowych sieci, takich jak Wynn, JW Marriott, Nobu, Missoni i The Address. Aby jeszcze bardziej rozszerzyć swoją ofertę, Marjan rozwija obecnie dzielnicę handlową RAK Central jako wielofunkcyjny ośrodek łączący biznes, luksusowe obiekty handlowe oraz innowacje.

Deweloper Al Hamra, którym zarządza dyrektor generalny Benoy Kurien, nieustannie wyznacza standardy zintegrowanego mieszkalnictwa poprzez budowę ponad 4000 domów pod szyldem Al Hamra Village, wykonanie pola golfowego oraz stworzenie dynamicznej społeczności liczącej ponad 10 000 mieszkańców, a także realizację istotnych projektów, takich jak Waldorf Astoria Residences, Falcon Island oraz Al Hamra Waterfront.

Nieco dalej wzdłuż wybrzeża RAK Properties pracuje nad wzbogaceniem linii brzegowej emiratu poprzez realizację sztandarowego przedsięwzięcia Mina, w którym funkcjonują już nagradzane kurorty Anantara i InterContinental, a wkrótce dołączą do nich Nikki Beach oraz Four Seasons.

– Wizja dla Ras Aj-Chajmy jest coraz bliższa urzeczywistnienia – powiedział prezes RAK Properties, Abdulaziz Abdullah Al Zaabi. – Powstaje tu tętniące życiem, zrównoważone otoczenie atrakcyjne dla inwestorów z całego świata.

– Jesteśmy świadkami bezprecedensowego poziomu zainteresowania z całego świata i dynamika ta będzie trwała nadal – podkreślił dyrektor generalny firmy, Sameh Muhtadi.

*Źródło: AETOSWire

