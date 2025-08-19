AMPECO y Autel Europe refuerzan la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos con la correcta integración de OCPP 2.0.1
La implementación de protocolos avanzados permite a los operadores de puntos de recarga implementar soluciones de recarga escalables y preparadas para el futuro en toda Europa
ÁMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--AMPECO, líder internacional en software de administración de carga de vehículos eléctricos, y Autel Europe, proveedor líder de soluciones de carga de vehículos eléctricos, anuncian que han completado con éxito las pruebas exhaustivas de OCPP 2.0.1 entre el MaxiCharger DH480 de Autel y la plataforma de administración de carga de vehículos eléctricos de AMPECO. Este logro permite a los operadores de puntos de carga (CPO) disfrutar de un mayor control operativo, una seguridad mejorada y capacidades avanzadas de administración de energía, esenciales para ampliar las redes modernas de carga de vehículos eléctricos en toda Europa.
La correcta integración de OCPP 2.0.1 ofrece importantes ventajas operativas que responden directamente a los desafíos a los que se enfrentan los CPO actuales.
