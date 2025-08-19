-
Le SCFP et Air Canada en arrivent à une entente de principe
TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Les agents de bord d'Air Canada et d'Air Canada Rouge en sont arrivés à une entente de principe, transformant radicalement notre industrie après une lutte historique pour affirmer nos droits garantis par la Charte.
Nous avons mis fin au travail non payé.
Nous avons retrouvé notre voix et notre pouvoir.
Lorsque nos droits nous ont été retirés, nous nous sommes tenus de bout, forts, nous nous sommes battus - et nous avons conclu une entente de principe que nos membres peuvent entériner.
Contacts
Relations avec les médias
Nathalie Garceau
Conseillère aux communications
Syndicat canadien de la fonction publique
ngarceau@cupe.ca
514-594-2747
