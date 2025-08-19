iFIT Inc. se asocia con el campeón mundial Olli Zeidler: Será el embajador de la marca y entrenador de iFIT

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--iFIT Inc., líder mundial en fitness conectado y contenido interactivo, tiene el orgullo de anunciar una nueva embajada mundial con el remero de élite alemán y campeón olímpico Oliver Zeidler. Este anuncio se da en el marco de la celebración del 50.º aniversario de NordicTrack, dado que la marca continúa con su misión de ofrecer experiencias de fitness inmersivas y avaladas por la ciencia, que empoderan a los atletas de todo el mundo.

Zeidler, una figura destacada del remo internacional, ganó el oro en la prueba de remo individual masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024, el primero para Alemania en esta prueba desde 1992. Además de ser ganador de diversos títulos mundiales y europeos, fue nombrado Deportista del Año de Alemania en 2024, lo que demuestra su dominio de este deporte de élite y su prestigio. En 2016 pasó de la natación al remo, un cambio desafiante que demostró su fortaleza mental y su determinación de empezar otra vez y destacarse. Es el tipo de fuerza interior que iFIT valora tanto como el rendimiento físico.

"Sumarme al equipo de iFIT era algo natural para mí", señaló Zeidler. "iFIT se centra en superar los límites físicos, mentales y personales y esta es exactamente la forma en que he abordado mi trayectoria en el deporte y en la vida. Estoy encantado de poder aportar mi experiencia y mi pasión a esta comunidad mundial increíble y ayudar a inspirar a los demás a perseguir su propia versión de la excelencia".

Además de sus logros deportivos, Zeidler tiene un máster en Derecho Tributario y ha trabajado como consultor en Deloitte Alemania, compaginando así una carrera profesional exigente con un entrenamiento de primer nivel. En la actualidad, cursa un máster en Administración de Empresas en la IMD Business School de Lausana, Suiza.

Zeidler reside actualmente en Lausana, Suiza, sede del Comité Olímpico Internacional y se está preparando para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Para presentar su colaboración con iFIT, Zeidler recibió a la marca en su ciudad natal, donde filmaron contenido exclusivo para una campaña próxima.

"Olli es la representación del tipo de rendimiento, carácter e historia que resuena profundamente en nuestra audiencia mundial", subrayó Kirsten Spittel-Sloan, directora global de marketing de iFIT Inc. "Porque no es solo un atleta de élite, sino también un símbolo de lo que significa comprometerse, evolucionar y cumplir las metas. Estamos orgullosos de darle la bienvenida a la familia iFIT".

Acerca de iFIT Inc.

iFIT Inc. es líder mundial en tecnología para fitness y pionera en el fitness conectado, para ayudar a las personas a vivir una vida más larga y más sana. Con una comunidad de más de 6 millones de atletas en todo el mundo, iFIT ofrece experiencias de entrenamiento inmersivas y personalizadas en la casa, en un viaje y en el gimnasio. Impulsada por un ecosistema integral de software propio, hardware innovador y contenido atractivo, la plataforma iFIT le da vida al fitness con su cartera de marcas: NordicTrack, ProForm, Freemotion y la aplicación iFIT. iFIT empodera a los atletas en cada etapa de su trayectoria hacia el fitness, desde el entrenamiento cardiovascular y de fuerza hasta la recuperación. Para saber más, visite iFIT.com.

