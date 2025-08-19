Nikkiso sélectionné pour fournir des systèmes de regazéification et des services d'ingénierie destinés à un projet de production d'électricité à partir de GNL aux Bahamas

TEMECULA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Le groupe Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases a annoncé aujourd'hui avoir été mandaté par NPG (une coentreprise qui sera créée par Shell et une filiale de FOCOL Holdings Limited) pour fournir des équipements de regazéification de gaz naturel liquéfié (GNL) et cryogéniques destinés au projet gazier de New Providence à Nassau, aux Bahamas.

Le projet comprend un terminal de réception méthanier destiné à soutenir la production d'électricité supplémentaire à Clifton Pier. Il vise à fournir une infrastructure à faible teneur en carbone en utilisant le GNL pour alimenter les nouvelles turbines à gaz modernisées qui fonctionnaient auparavant au diesel. Nikkiso CE&IG produira et livrera le système complet de regazéification de GNL, qui comprend des pompes centrifuges immergées à haute pression installées sur un skid de pompage modulaire, un vaporisateur à bain d'eau alimenté au gaz et les systèmes de distribution et de contrôle d'énergie associés, une conduite isolée équipée du système d'enveloppe sous vide de Nikkiso CE&IG, et des équipements auxiliaires essentiels pour le site. Le groupe fournira également des services d'appui au projet en matière d'ingénierie.

L'unité de regazéification compacte, d'une capacité de 55 millions de pieds cubes standard par jour, présente une conception modulaire et standardisée qui réduira le temps et le coût d'intégration du système.

Adrian Ridge, CEO de Nikkiso CE&IG Group, a déclaré : « La solution de production d'électricité à partir de GNL de Nikkiso est privilégiée par nos clients car nous pouvons concevoir, produire, installer et entretenir des équipements essentiels permettant de fournir de l'électricité au gaz naturel dans certaines des régions les plus reculées du monde. Nous avons prouvé à maintes reprises que nous sommes un partenaire fiable, qui accompagne ses clients en offrant une livraison et une installation rapides pour des projets de toute taille ».

« Ce projet donne un bon aperçu de l’importance des équipements cryogéniques pour des entreprises comme NPG qui cherchent à développer leur production d’électricité à faible teneur en carbone ».

À propos du groupe Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

Le groupe Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements et de solutions cryogéniques. Il répond à l'évolution de la demande du marché en matière d'énergie et de gaz industriels à faible teneur en carbone grâce à des produits innovants et des solutions collaboratives. Nous contribuons à l'avenir des marchés de l'énergie, des transports, de la marine, de l'aérospatiale et des gaz industriels.

Le groupe est dirigé par Cryogenic Industries, Inc., filiale à 100 % de Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

Pour en savoir plus sur Nikkiso CE&IG, rendez-vous sur NikkisoCEIG.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.